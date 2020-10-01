لبنان يعلن عن إطار للمفاوضات مع "إسرائيل" بشأن الحدود

نبيه بري: الاجتماعات ستُعقد تحت رعاية الأمم المتحدة

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الخميس، عن التوصل إلى اتفاق على إطار عمل للتفاوض مع "إسرائيل" بشأن الحدود البحرية والبرية بين البلدين.

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بيروت، أن الجيش اللبناني سيقود المحادثات مع الجانب الإسرائيلي.

ووفق "سكاي نيوز"، أوضح "بري" أن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود في جنوب لبنان، تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن لبنان و"إسرائيل"، مطالباً الولايات المتحدة بأن تكون وسيطاً في ترسيم الحدود.