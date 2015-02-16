النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت.. وزيرا الدفاع والداخلية قدما استقالتيهما لرئيس الوزراء

قالا: بات الجو العام مليئاً بالمشاحنات واضطراب المشهد السياسي العام

أفادت وسائل إعلام كويتية بأن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور قدما استقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقالت مصادر مطلعة: إن الاستقالتين قُدمتا إلى رئيس الوزراء، ولم تتم إحاطة مجلس الوزراء بهما حتى الآن ولم تُرفعا إلى القيادة السياسية.
وقالت المصادر إنه في حالة قبول الاستقالتين فالأرجح استقالة الحكومة.
فيما قالت مصادر أخرى: قد يكون تقديم الاستقالتين استباقاً للتلويح بتقديم استجواب لرئيس الوزراء.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد في نص استقالتيهما من الحكومة: "انطلاقاً من قسمنا الذي يوجب علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا والقيادة السياسية، حفظها الله، والشعب الكويتي العظيم، نرى أنه في ظل الأوضاع السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا هناك استحالة للعمل، وتحقيق الإصلاحات والتطوير الذي يستحقه الشعب الكويتي، لا سيما بعد أن بات الجو العام مليئاً بالمشاحنات، واضطراب المشهد السياسي العام.

وأضافا في بيان أن هذا الواقع المحزن جاء نتيجة تراكمات وإخفاقات تاريخية، على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا نبالغ إذا قلنا إنه في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين للعمل والإنجاز إلا أنه للأسف أصبح تحقيق الإصلاح شبه مستحيل، خصوصاً في ظل هذه الأجواء، ومع واقع أجهزة الدولة التنفيذية التي تتطلب منا القيام بتعديلات وإصلاحات جذرية ومتراكمة.

وتابعا: "أقسمنا على خدمة الكويت وأهلها ولم نمنح الفرصة لخدمة أهل الكويت، وعليه قررنا الاستقالة وإعطاء الفرصة لغيرنا في هذه المرحلة".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الكويت.. وزيرا الدفاع والداخلية قدما استقالتيهما لرئيس الوزراء
سبق

أفادت وسائل إعلام كويتية بأن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور قدما استقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقالت مصادر مطلعة: إن الاستقالتين قُدمتا إلى رئيس الوزراء، ولم تتم إحاطة مجلس الوزراء بهما حتى الآن ولم تُرفعا إلى القيادة السياسية.
وقالت المصادر إنه في حالة قبول الاستقالتين فالأرجح استقالة الحكومة.
فيما قالت مصادر أخرى: قد يكون تقديم الاستقالتين استباقاً للتلويح بتقديم استجواب لرئيس الوزراء.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد في نص استقالتيهما من الحكومة: "انطلاقاً من قسمنا الذي يوجب علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا والقيادة السياسية، حفظها الله، والشعب الكويتي العظيم، نرى أنه في ظل الأوضاع السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا هناك استحالة للعمل، وتحقيق الإصلاحات والتطوير الذي يستحقه الشعب الكويتي، لا سيما بعد أن بات الجو العام مليئاً بالمشاحنات، واضطراب المشهد السياسي العام.

وأضافا في بيان أن هذا الواقع المحزن جاء نتيجة تراكمات وإخفاقات تاريخية، على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا نبالغ إذا قلنا إنه في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين للعمل والإنجاز إلا أنه للأسف أصبح تحقيق الإصلاح شبه مستحيل، خصوصاً في ظل هذه الأجواء، ومع واقع أجهزة الدولة التنفيذية التي تتطلب منا القيام بتعديلات وإصلاحات جذرية ومتراكمة.

وتابعا: "أقسمنا على خدمة الكويت وأهلها ولم نمنح الفرصة لخدمة أهل الكويت، وعليه قررنا الاستقالة وإعطاء الفرصة لغيرنا في هذه المرحلة".

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
05:16 PM

الكويت.. وزيرا الدفاع والداخلية قدما استقالتيهما لرئيس الوزراء

قالا: بات الجو العام مليئاً بالمشاحنات واضطراب المشهد السياسي العام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,416

أفادت وسائل إعلام كويتية بأن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور قدما استقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقالت مصادر مطلعة: إن الاستقالتين قُدمتا إلى رئيس الوزراء، ولم تتم إحاطة مجلس الوزراء بهما حتى الآن ولم تُرفعا إلى القيادة السياسية.
وقالت المصادر إنه في حالة قبول الاستقالتين فالأرجح استقالة الحكومة.
فيما قالت مصادر أخرى: قد يكون تقديم الاستقالتين استباقاً للتلويح بتقديم استجواب لرئيس الوزراء.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد في نص استقالتيهما من الحكومة: "انطلاقاً من قسمنا الذي يوجب علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا والقيادة السياسية، حفظها الله، والشعب الكويتي العظيم، نرى أنه في ظل الأوضاع السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا هناك استحالة للعمل، وتحقيق الإصلاحات والتطوير الذي يستحقه الشعب الكويتي، لا سيما بعد أن بات الجو العام مليئاً بالمشاحنات، واضطراب المشهد السياسي العام.

وأضافا في بيان أن هذا الواقع المحزن جاء نتيجة تراكمات وإخفاقات تاريخية، على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا نبالغ إذا قلنا إنه في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين للعمل والإنجاز إلا أنه للأسف أصبح تحقيق الإصلاح شبه مستحيل، خصوصاً في ظل هذه الأجواء، ومع واقع أجهزة الدولة التنفيذية التي تتطلب منا القيام بتعديلات وإصلاحات جذرية ومتراكمة.

وتابعا: "أقسمنا على خدمة الكويت وأهلها ولم نمنح الفرصة لخدمة أهل الكويت، وعليه قررنا الاستقالة وإعطاء الفرصة لغيرنا في هذه المرحلة".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,048
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة