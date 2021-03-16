"أرامكو": سنبقي على العمليات وقوة الأوضاع المالية رغم "كورونا"

من المتوقع إغلاق صفقة "سابك" في النصف الأول من العام الجاري

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أنه سيحرص على الإبقاء على العمليات وقوة الأوضاع المالية على الرغم من تأثير فيروس "كورونا".

وأضاف "الناصر": من المتوقع إغلاق صفقة "سابك" في النصف الأول من العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو": إن الشركة ستقوم بسحب 300 ألف برميل يومياً من مخزونات النفط للوصول إلى مستوى قياسي للإمدادات في أبريل.

وأشار وفق ما نقلته "الاقتصادية" إلى أن الوصول إلى الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية المستدامة لا يتطلب إنفاقاً رأسمالياً إضافياً لمدة 12 شهراً.

من جانبه، ذكر المدير المالي لشركة أرامكو السعودية إنه بمقدور الشركة الاستمرار في ظل سعر تعادل منخفض للنفط، وقال: نحوز مرونة مالية للقيام بإجراءات أخرى.