جولات "التجارة" الاستباقية تكشف وفرة المنتجات والسلع الرمضانية في أسواق السعودية

نفَّذت وزارة التجارة جولات استباقية للرقابة على الأسواق في مناطق السعودية كافة؛ وذلك للتحقق من وفرة السلع الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن خطة عمل الوزارة الموسمية لشهر رمضان المبارك للعام 1441هـ.

وكشفت هذه الجولات عن توافُر السلع والمنتجات الرمضانية كافة، وتوافُر البدائل المناسبة لكل صنف، وزيادة المنافسة بين منافذ البيع في مختلف مناطق السعودية.

يأتي ذلك في إطار متابعة الوزارة تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة، التي تستهدف متابعة توافُر السلع الأساسية الرمضانية في الأسواق والمحال التجارية بمختلف مناطق السعودية، والتحقق من صلاحيتها، إضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بإعلانها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة تجاه أي مخالفة يتم ضبطها، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

ودعت وزارة "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أية ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.