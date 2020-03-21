لمواجهة كورونا.. نادي ألميريا يتبرع بـ500 الف يورو

أعلن نادي ألميريا الإسباني المملوك إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تبرعه بمبلغ نصف مليون يورو.

وقال النادي في حسابه عبر تويتر: "بناء على توجيهات تركي آل الشيخ، قرر نادي ألميريا التبرع بمبلغ 500 ألف يورو إلى مدينة ألميريا؛ وذلك من أجل الحصول على معدات صحية، ومواجهة فيروس كورونا".