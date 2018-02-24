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"العمل" تضبط 784 مخالفة في قطاع الإيواء السياحي

بعد تنفيذ 4294 جولة تفتيشية شملت مناطق المملكة

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أباالخيل، أن الوزارة نفذت 4294 جولة تفتيشية على قطاع الإيواء السياحي "الشقق الفندقية" في مناطق المملكة كافة؛ بهدف التحقق من الالتزام بتوطين المهن المقصور العمل فيها على السعوديين في القطاع.

وقال "أباالخيل": الجولات التفتيشية أظهرت التزام 3592 منشأة بنسبة 84%، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 702 من المنشآت بنسبة 16%، وذلك خلال شهر ربيع الثاني من العام الجاري.

وأضاف: الفرق التفتيشية ضبطت 784 مخالفة منها 706 مخالفات توطين بنسبة 90% من إجمالي المخالفات، بينما بلغ عدد المخالفات الأخرى 78 مخالفة بنسبة 10% من إجمالي المخالفات المضبوطة.

وأردف المتحدث: الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية على عدة قطاعات بما فيها قطاع الإيواء السياحي؛ للتأكد من التزامها بقرار التوطين، وتحرص الوزارة على إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا القطاع.

ودعا عملاء الوزارة إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين من خلال الموقع الإلكتروني "معا للرصد"، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.

ولفت إلى أنه يمكن أيضًا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء "19911".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمل" تضبط 784 مخالفة في قطاع الإيواء السياحي
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أباالخيل، أن الوزارة نفذت 4294 جولة تفتيشية على قطاع الإيواء السياحي "الشقق الفندقية" في مناطق المملكة كافة؛ بهدف التحقق من الالتزام بتوطين المهن المقصور العمل فيها على السعوديين في القطاع.

وقال "أباالخيل": الجولات التفتيشية أظهرت التزام 3592 منشأة بنسبة 84%، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 702 من المنشآت بنسبة 16%، وذلك خلال شهر ربيع الثاني من العام الجاري.

وأضاف: الفرق التفتيشية ضبطت 784 مخالفة منها 706 مخالفات توطين بنسبة 90% من إجمالي المخالفات، بينما بلغ عدد المخالفات الأخرى 78 مخالفة بنسبة 10% من إجمالي المخالفات المضبوطة.

وأردف المتحدث: الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية على عدة قطاعات بما فيها قطاع الإيواء السياحي؛ للتأكد من التزامها بقرار التوطين، وتحرص الوزارة على إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا القطاع.

ودعا عملاء الوزارة إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين من خلال الموقع الإلكتروني "معا للرصد"، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.

ولفت إلى أنه يمكن أيضًا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء "19911".

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
02:41 PM

"العمل" تضبط 784 مخالفة في قطاع الإيواء السياحي

بعد تنفيذ 4294 جولة تفتيشية شملت مناطق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أباالخيل، أن الوزارة نفذت 4294 جولة تفتيشية على قطاع الإيواء السياحي "الشقق الفندقية" في مناطق المملكة كافة؛ بهدف التحقق من الالتزام بتوطين المهن المقصور العمل فيها على السعوديين في القطاع.

وقال "أباالخيل": الجولات التفتيشية أظهرت التزام 3592 منشأة بنسبة 84%، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 702 من المنشآت بنسبة 16%، وذلك خلال شهر ربيع الثاني من العام الجاري.

وأضاف: الفرق التفتيشية ضبطت 784 مخالفة منها 706 مخالفات توطين بنسبة 90% من إجمالي المخالفات، بينما بلغ عدد المخالفات الأخرى 78 مخالفة بنسبة 10% من إجمالي المخالفات المضبوطة.

وأردف المتحدث: الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية على عدة قطاعات بما فيها قطاع الإيواء السياحي؛ للتأكد من التزامها بقرار التوطين، وتحرص الوزارة على إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا القطاع.

ودعا عملاء الوزارة إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين من خلال الموقع الإلكتروني "معا للرصد"، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.

ولفت إلى أنه يمكن أيضًا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء "19911".

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