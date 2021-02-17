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عبدالعزيز بن سلمان: من المبكر إعلان الانتصار على "كورونا"

خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 11 لندوة منتدى الطاقة العالمي

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على فيروس كورونا.

وقال خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة "أوبك": نرى غموضاً في أسواق النفط.

وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبدالعزيز بن سلمان: من المبكر إعلان الانتصار على "كورونا"
سبق

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على فيروس كورونا.

وقال خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة "أوبك": نرى غموضاً في أسواق النفط.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
03:57 PM

عبدالعزيز بن سلمان: من المبكر إعلان الانتصار على "كورونا"

خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 11 لندوة منتدى الطاقة العالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على فيروس كورونا.

وقال خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة "أوبك": نرى غموضاً في أسواق النفط.

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