عبدالعزيز بن سلمان: من المبكر إعلان الانتصار على "كورونا"

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على فيروس كورونا.
وقال خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة "أوبك": نرى غموضاً في أسواق النفط.
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على فيروس كورونا.
وقال خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة "أوبك": نرى غموضاً في أسواق النفط.وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على فيروس كورونا.
وقال خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة "أوبك": نرى غموضاً في أسواق النفط.
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على فيروس كورونا.
وقال خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة "أوبك": نرى غموضاً في أسواق النفط.