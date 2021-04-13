المملكة المتحدة تسجل 2472 إصابة جديدة بـ"كورونا" و23 وفاة

سجلت المملكة المتحدة 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 23 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,375,814، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,123 .
سجلت المملكة المتحدة 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 23 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,375,814، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,123 .
سجلت المملكة المتحدة 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 23 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,375,814، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,123 .
سجلت المملكة المتحدة 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 23 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,375,814، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,123 .