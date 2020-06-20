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"سبت ماطر" يواعد نجران .. وتنبيه الأرصاد: حالة تستمر لـ 8 مساءً

أمطار رعدية تشمل 3 محافظات مصحوبة بنشاط للرياح السطحية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

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"سبت ماطر" يواعد نجران .. وتنبيه الأرصاد: حالة تستمر لـ 8 مساءً
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
10:28 AM

"سبت ماطر" يواعد نجران .. وتنبيه الأرصاد: حالة تستمر لـ 8 مساءً

أمطار رعدية تشمل 3 محافظات مصحوبة بنشاط للرياح السطحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

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