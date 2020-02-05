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اختتام فعاليات معرض خير أمة بالجامعة الإسلامية

طالب إندونيسي بالمركز الأول لمسابقة الأفلام القيمية

اختتم معرض خير أمة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مساء أمس الثلاثاء، فعالياته التي استمرت 10 أيام برعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ضمن برامج مبادرة القيم والأخلاق.

ورعى مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، الحفل الختامي للمعرض، الذي شهد تكريم المشاركين في المعرض والفائزين في مسابقات المعرض.

وحصل الطالب الإندونيسي مجاهد صديق، على المركز الأول في مسابقة الأفلام القيمية، بينما حصل الطالب الروسي أدوارد اوختنيكوف على المركز الأول في مسابقة أفضل جناح.

يشار إلى أن المعرض الذي حظي بزيارة عدد كبير من أهالي المنطقة وطلاب المدارس، اشتمل على عددٍ من الفعاليات والأنشطة وبلغات متعددة تسهم في توسيع دائرة المستهدفين من طلاب الجامعة على اختلاف لغاتهم وبلدانهم، بالإضافة إلى ورش عمل ومحاضرات عن آليات غرس قيم خير أمة وتحويلها إلى سلوكيات عملية.

معرض خير أمة الجامعة الإسلامية

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اختتام فعاليات معرض خير أمة بالجامعة الإسلامية
سبق

اختتم معرض خير أمة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مساء أمس الثلاثاء، فعالياته التي استمرت 10 أيام برعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ضمن برامج مبادرة القيم والأخلاق.

ورعى مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، الحفل الختامي للمعرض، الذي شهد تكريم المشاركين في المعرض والفائزين في مسابقات المعرض.

وحصل الطالب الإندونيسي مجاهد صديق، على المركز الأول في مسابقة الأفلام القيمية، بينما حصل الطالب الروسي أدوارد اوختنيكوف على المركز الأول في مسابقة أفضل جناح.

يشار إلى أن المعرض الذي حظي بزيارة عدد كبير من أهالي المنطقة وطلاب المدارس، اشتمل على عددٍ من الفعاليات والأنشطة وبلغات متعددة تسهم في توسيع دائرة المستهدفين من طلاب الجامعة على اختلاف لغاتهم وبلدانهم، بالإضافة إلى ورش عمل ومحاضرات عن آليات غرس قيم خير أمة وتحويلها إلى سلوكيات عملية.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
05:09 PM

اختتام فعاليات معرض خير أمة بالجامعة الإسلامية

طالب إندونيسي بالمركز الأول لمسابقة الأفلام القيمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم معرض خير أمة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مساء أمس الثلاثاء، فعالياته التي استمرت 10 أيام برعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ضمن برامج مبادرة القيم والأخلاق.

ورعى مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، الحفل الختامي للمعرض، الذي شهد تكريم المشاركين في المعرض والفائزين في مسابقات المعرض.

وحصل الطالب الإندونيسي مجاهد صديق، على المركز الأول في مسابقة الأفلام القيمية، بينما حصل الطالب الروسي أدوارد اوختنيكوف على المركز الأول في مسابقة أفضل جناح.

يشار إلى أن المعرض الذي حظي بزيارة عدد كبير من أهالي المنطقة وطلاب المدارس، اشتمل على عددٍ من الفعاليات والأنشطة وبلغات متعددة تسهم في توسيع دائرة المستهدفين من طلاب الجامعة على اختلاف لغاتهم وبلدانهم، بالإضافة إلى ورش عمل ومحاضرات عن آليات غرس قيم خير أمة وتحويلها إلى سلوكيات عملية.

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