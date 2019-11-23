"الطويرقي" يحتفل بزواج نجله "وليد" بالطائف

احتفل مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بمحافظة الطائف خالد بن حسن الطويرقي، بزواج نجله المهندس وليد، مساء أمس الجمعة، على كريمة علي بن سليم الثبيتي.

جاء ذلك في إحدى قاعات الأفراح بالمحافظة، بحضور لفيف من أقارب العروسين.