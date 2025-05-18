تنبيه متقدم لجازان و5 من محافظاتها.. أمطار وبَرَد وأتربة

مصحوبة بنشاط رياح وتدنٍ في مدى الرؤية.. و"المدني" تحذّر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، وتشمل مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وهروب.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.