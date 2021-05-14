"الطائف" تُسجل ارتفاعًا بحالات التعافي من كورونا بـ87 حالة

الصحة: إجمالي المتعافين 269 حالة.. والإصابات إلى 1100 شخصًا

سجلت محافظة الطائف ارتفاعًا في أعداد المُتعافين من فيروس كورونا المُستجد، والذين غادروا العزل بحمد الله؛ حيث سجلت تعافي 87 حالة جديدة تُضاف لما قبلها ليصبح الإجمالي 269 حالة تعافٍ.

هذا وقد تم تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا تُضاف لما قبلها، ويُصبح الإجمالي 1100 إصابة، فيما كانت قد سجلت حالة وفاة وحيدة.

جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات؛ حيث بلغت الحالات النشطة 830 حالة.