النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإمارات: 388 إصابة جديدة بـ"كورونا"

شفاء 758 حالة يرفع الإجمالي لـ31.754

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، موضحة أن جميعها حالات مستقرّة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 44.533 حالة.

وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء الإماراتية: تماشيًا مع خطة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم؛ أعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 34.000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصاب، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 301 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

وكشفت الوزارة عن شفاء 758 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 31.754.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإمارات: 388 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، موضحة أن جميعها حالات مستقرّة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 44.533 حالة.

وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء الإماراتية: تماشيًا مع خطة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم؛ أعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 34.000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصاب، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 301 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

وكشفت الوزارة عن شفاء 758 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 31.754.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
02:56 PM

الإمارات: 388 إصابة جديدة بـ"كورونا"

شفاء 758 حالة يرفع الإجمالي لـ31.754

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
142

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، موضحة أن جميعها حالات مستقرّة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 44.533 حالة.

وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء الإماراتية: تماشيًا مع خطة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم؛ أعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 34.000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصاب، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 301 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

وكشفت الوزارة عن شفاء 758 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 31.754.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,257
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,059
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,943
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,377

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة