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"ترامب" يفوّض الخارجية بحظر دخول مسؤولين إيرانيين كبار إلى أمريكا

بيان للبيت الأبيض جدّد خلاله اتهام طهران بدعم الإرهاب وتهديد جيرانها

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح وزارة الخارجية سلطة حظر دخول مسؤولين إيرانيين كبار إلى الولايات المتحدة؛ سواء كانوا مهاجرين أو غير مهاجرين.
وجدد البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض يوم أمس الأربعاء، اتهام واشنطن لإيران بدعم الإرهاب، واحتجاز مواطنين أمريكيين بشكل تعسفي، وتهديد جيرانها، وتنفيذ هجمات إلكترونية مدمرة.
وقال ترامب في البيان وفق ما نقلته "رويترز": "في ضوء هذا السلوك وما يمثله من تهديد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وغيره؛ قررت أنه من مصلحة البلاد اتخاذ إجراء لتقييد ووقف دخول مسؤولين كبار بحكومة إيران وأفراد أسرهم المباشرين".
وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ العام الماضي؛ بسبب إقدام ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015، وإعادة فرض عقوبات قاسية لا مثيل لها في التاريخ على طهران، تسببت في إجهاد الاقتصاد الإيراني.

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"ترامب" يفوّض الخارجية بحظر دخول مسؤولين إيرانيين كبار إلى أمريكا
سبق

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح وزارة الخارجية سلطة حظر دخول مسؤولين إيرانيين كبار إلى الولايات المتحدة؛ سواء كانوا مهاجرين أو غير مهاجرين.
وجدد البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض يوم أمس الأربعاء، اتهام واشنطن لإيران بدعم الإرهاب، واحتجاز مواطنين أمريكيين بشكل تعسفي، وتهديد جيرانها، وتنفيذ هجمات إلكترونية مدمرة.
وقال ترامب في البيان وفق ما نقلته "رويترز": "في ضوء هذا السلوك وما يمثله من تهديد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وغيره؛ قررت أنه من مصلحة البلاد اتخاذ إجراء لتقييد ووقف دخول مسؤولين كبار بحكومة إيران وأفراد أسرهم المباشرين".
وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ العام الماضي؛ بسبب إقدام ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015، وإعادة فرض عقوبات قاسية لا مثيل لها في التاريخ على طهران، تسببت في إجهاد الاقتصاد الإيراني.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
10:13 AM

"ترامب" يفوّض الخارجية بحظر دخول مسؤولين إيرانيين كبار إلى أمريكا

بيان للبيت الأبيض جدّد خلاله اتهام طهران بدعم الإرهاب وتهديد جيرانها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح وزارة الخارجية سلطة حظر دخول مسؤولين إيرانيين كبار إلى الولايات المتحدة؛ سواء كانوا مهاجرين أو غير مهاجرين.
وجدد البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض يوم أمس الأربعاء، اتهام واشنطن لإيران بدعم الإرهاب، واحتجاز مواطنين أمريكيين بشكل تعسفي، وتهديد جيرانها، وتنفيذ هجمات إلكترونية مدمرة.
وقال ترامب في البيان وفق ما نقلته "رويترز": "في ضوء هذا السلوك وما يمثله من تهديد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وغيره؛ قررت أنه من مصلحة البلاد اتخاذ إجراء لتقييد ووقف دخول مسؤولين كبار بحكومة إيران وأفراد أسرهم المباشرين".
وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ العام الماضي؛ بسبب إقدام ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015، وإعادة فرض عقوبات قاسية لا مثيل لها في التاريخ على طهران، تسببت في إجهاد الاقتصاد الإيراني.

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