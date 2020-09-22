النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 552 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1185 خلال الـ24 ساعة الماضية

"البرغش": يوم الوطن.. فرح لأبناء الشعب والقيادة بذكرى التوحيد

أكد أنه كان إيذاناً بانطلاقة مسيرة البناء والتنمية في المملكة

قال مؤسس مبادرة "فينا خير" الإنسانية والمشرف العام على مجموعة "نوافذ التطوعية" عبيد بن عبدالله البرغش: إن يوم الوطن هو يوم فرح أبناء الشعب السعودي والقيادة بذكرى التوحيد للمملكة العربية السعودية، تلك الذكرى التي وحدت أرجاء الجزيرة العربية من شمالها لجنوبها ومن شرقها إلى غربها تحت لواء مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، والذي أطلق طيب الله ثراه المرسوم الملكي في ٢٣ سبتمبر عام ١٩٣٢ بإطلاق اسم المملكة العربية السعودية؛ تعزيزاً لوحدة أراضيها على شرع الله وكتابه وإقامة العدل وإقامة شعائر الدين وجمع القبائل على راية التوحيد ونبذ العصبية القبلية.

وأضاف: "سارت سياسة الدولة السعودية منذ عهد مؤسسها طيب الله ثراه، مروراً بأبنائه الكرام الذين تولوا قيادة هذه الأرض المباركة بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع العالم، حيث أضحت المملكة العربية السعودية أنموذجا يحتذى به بكل المناسبات والتشريعات الدولية والمحلية لما تمثله من قوة استراتيجية واقتصادية على مستوى دول العالم أجمع".

وتابع: "لقد شكلت التنمية عنصراً بارزاً في تقدم المملكة؛ حيث شملت كل القطاعات دون استثناء والاهتمام بالإنسان وبناء قدراته وتطوير أدائه، حيث أصبحت الجامعات والمرافق التعليمية بكل مدينة ومنطقة".

وقال: "توالت معها القطاعات التي شكلت عصراً جديداً من الازدهار والنماء في عهد ملوك المملكة العربية السعودية، والذين كانت لهم أعمال تنموية في العهود السابقة والحالية، فبنيت المستشفيات والمطارات وكافة أعمال التنمية التي لم تدخر الدولة رعاها الله في البذل لراحة المواطن والمقيم على أراضيها".

وأضاف: "بلادي المملكة العربية السعودية لم تكن إلا دولة تحظى باحترام الجميع من سائر دول العالم، وتحظى بمكانه وتأثير دولي لم يكن إلا من السياسة الحكيمة التي سار عليها قادة المملكة منذ التأسيس".

وختم حديثه بالقول: "عرس وطني بذكرى يوم توحيده لهو مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا نتذكر فيها كفاح الآباء والأجداد وما اكتسبوه من صفات نتوارثها من الوفاء والشهامة والكرم والإيثار، مناسبة نغرس فيها لأبنائنا معنى كلمة الوطن وماذا يمثل ذلك الوطن من معاني عظيمة فيها الحب والانتماء والإخلاص والوفاء، حقا يا وطني أنه يوم فرح لنا نحتفل فيه بذكرى توحيدك، وتاريخ من البناء والاستقرار والأمن والأمان والسلام حفظك الله يا وطني".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"البرغش": يوم الوطن.. فرح لأبناء الشعب والقيادة بذكرى التوحيد
سبق

قال مؤسس مبادرة "فينا خير" الإنسانية والمشرف العام على مجموعة "نوافذ التطوعية" عبيد بن عبدالله البرغش: إن يوم الوطن هو يوم فرح أبناء الشعب السعودي والقيادة بذكرى التوحيد للمملكة العربية السعودية، تلك الذكرى التي وحدت أرجاء الجزيرة العربية من شمالها لجنوبها ومن شرقها إلى غربها تحت لواء مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، والذي أطلق طيب الله ثراه المرسوم الملكي في ٢٣ سبتمبر عام ١٩٣٢ بإطلاق اسم المملكة العربية السعودية؛ تعزيزاً لوحدة أراضيها على شرع الله وكتابه وإقامة العدل وإقامة شعائر الدين وجمع القبائل على راية التوحيد ونبذ العصبية القبلية.

وأضاف: "سارت سياسة الدولة السعودية منذ عهد مؤسسها طيب الله ثراه، مروراً بأبنائه الكرام الذين تولوا قيادة هذه الأرض المباركة بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع العالم، حيث أضحت المملكة العربية السعودية أنموذجا يحتذى به بكل المناسبات والتشريعات الدولية والمحلية لما تمثله من قوة استراتيجية واقتصادية على مستوى دول العالم أجمع".

وتابع: "لقد شكلت التنمية عنصراً بارزاً في تقدم المملكة؛ حيث شملت كل القطاعات دون استثناء والاهتمام بالإنسان وبناء قدراته وتطوير أدائه، حيث أصبحت الجامعات والمرافق التعليمية بكل مدينة ومنطقة".

وقال: "توالت معها القطاعات التي شكلت عصراً جديداً من الازدهار والنماء في عهد ملوك المملكة العربية السعودية، والذين كانت لهم أعمال تنموية في العهود السابقة والحالية، فبنيت المستشفيات والمطارات وكافة أعمال التنمية التي لم تدخر الدولة رعاها الله في البذل لراحة المواطن والمقيم على أراضيها".

وأضاف: "بلادي المملكة العربية السعودية لم تكن إلا دولة تحظى باحترام الجميع من سائر دول العالم، وتحظى بمكانه وتأثير دولي لم يكن إلا من السياسة الحكيمة التي سار عليها قادة المملكة منذ التأسيس".

وختم حديثه بالقول: "عرس وطني بذكرى يوم توحيده لهو مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا نتذكر فيها كفاح الآباء والأجداد وما اكتسبوه من صفات نتوارثها من الوفاء والشهامة والكرم والإيثار، مناسبة نغرس فيها لأبنائنا معنى كلمة الوطن وماذا يمثل ذلك الوطن من معاني عظيمة فيها الحب والانتماء والإخلاص والوفاء، حقا يا وطني أنه يوم فرح لنا نحتفل فيه بذكرى توحيدك، وتاريخ من البناء والاستقرار والأمن والأمان والسلام حفظك الله يا وطني".

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
04:52 PM

"البرغش": يوم الوطن.. فرح لأبناء الشعب والقيادة بذكرى التوحيد

أكد أنه كان إيذاناً بانطلاقة مسيرة البناء والتنمية في المملكة

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
0
66

قال مؤسس مبادرة "فينا خير" الإنسانية والمشرف العام على مجموعة "نوافذ التطوعية" عبيد بن عبدالله البرغش: إن يوم الوطن هو يوم فرح أبناء الشعب السعودي والقيادة بذكرى التوحيد للمملكة العربية السعودية، تلك الذكرى التي وحدت أرجاء الجزيرة العربية من شمالها لجنوبها ومن شرقها إلى غربها تحت لواء مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، والذي أطلق طيب الله ثراه المرسوم الملكي في ٢٣ سبتمبر عام ١٩٣٢ بإطلاق اسم المملكة العربية السعودية؛ تعزيزاً لوحدة أراضيها على شرع الله وكتابه وإقامة العدل وإقامة شعائر الدين وجمع القبائل على راية التوحيد ونبذ العصبية القبلية.

وأضاف: "سارت سياسة الدولة السعودية منذ عهد مؤسسها طيب الله ثراه، مروراً بأبنائه الكرام الذين تولوا قيادة هذه الأرض المباركة بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع العالم، حيث أضحت المملكة العربية السعودية أنموذجا يحتذى به بكل المناسبات والتشريعات الدولية والمحلية لما تمثله من قوة استراتيجية واقتصادية على مستوى دول العالم أجمع".

وتابع: "لقد شكلت التنمية عنصراً بارزاً في تقدم المملكة؛ حيث شملت كل القطاعات دون استثناء والاهتمام بالإنسان وبناء قدراته وتطوير أدائه، حيث أصبحت الجامعات والمرافق التعليمية بكل مدينة ومنطقة".

وقال: "توالت معها القطاعات التي شكلت عصراً جديداً من الازدهار والنماء في عهد ملوك المملكة العربية السعودية، والذين كانت لهم أعمال تنموية في العهود السابقة والحالية، فبنيت المستشفيات والمطارات وكافة أعمال التنمية التي لم تدخر الدولة رعاها الله في البذل لراحة المواطن والمقيم على أراضيها".

وأضاف: "بلادي المملكة العربية السعودية لم تكن إلا دولة تحظى باحترام الجميع من سائر دول العالم، وتحظى بمكانه وتأثير دولي لم يكن إلا من السياسة الحكيمة التي سار عليها قادة المملكة منذ التأسيس".

وختم حديثه بالقول: "عرس وطني بذكرى يوم توحيده لهو مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا نتذكر فيها كفاح الآباء والأجداد وما اكتسبوه من صفات نتوارثها من الوفاء والشهامة والكرم والإيثار، مناسبة نغرس فيها لأبنائنا معنى كلمة الوطن وماذا يمثل ذلك الوطن من معاني عظيمة فيها الحب والانتماء والإخلاص والوفاء، حقا يا وطني أنه يوم فرح لنا نحتفل فيه بذكرى توحيدك، وتاريخ من البناء والاستقرار والأمن والأمان والسلام حفظك الله يا وطني".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,247
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,071
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,977
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,774

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة