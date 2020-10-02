النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير الأمن العام يدشن نظام المواعيد الإلكتروني.. هذه أهدافه

عبر منصة وزارة الداخلية "أبشر"

دشن مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، نظام المواعيد الإلكتروني لحجز مواعيد مراجعة إدارات وشعب الأدلة الجنائية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" في مناطق المملكة كافة.

ويهدف النظام إلى تنظيم استقبال المستفيدين حسب الطاقة الاستيعابية لإدارات وشعب الأدلة الجنائية في مختلف المناطق، مما يضمن تقديم الخدمة بشكل احترافي وسلس، وفق أعلى معايير الجودة، ويضمن تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

ويتيح نظام المواعيد الإلكتروني للمستفيد، إمكانية تحديد تاريخ ووقت ومكان الزيارة المناسب له، لإنهاء إجراءات إصدار الصحيفة الجنائية.

منصة أبشر الأمن العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير الأمن العام يدشن نظام المواعيد الإلكتروني.. هذه أهدافه
سبق

دشن مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، نظام المواعيد الإلكتروني لحجز مواعيد مراجعة إدارات وشعب الأدلة الجنائية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" في مناطق المملكة كافة.

ويهدف النظام إلى تنظيم استقبال المستفيدين حسب الطاقة الاستيعابية لإدارات وشعب الأدلة الجنائية في مختلف المناطق، مما يضمن تقديم الخدمة بشكل احترافي وسلس، وفق أعلى معايير الجودة، ويضمن تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

ويتيح نظام المواعيد الإلكتروني للمستفيد، إمكانية تحديد تاريخ ووقت ومكان الزيارة المناسب له، لإنهاء إجراءات إصدار الصحيفة الجنائية.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
11:07 PM
اخر تعديل
03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
01:33 AM

مدير الأمن العام يدشن نظام المواعيد الإلكتروني.. هذه أهدافه

عبر منصة وزارة الداخلية "أبشر"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
4,934

دشن مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، نظام المواعيد الإلكتروني لحجز مواعيد مراجعة إدارات وشعب الأدلة الجنائية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" في مناطق المملكة كافة.

ويهدف النظام إلى تنظيم استقبال المستفيدين حسب الطاقة الاستيعابية لإدارات وشعب الأدلة الجنائية في مختلف المناطق، مما يضمن تقديم الخدمة بشكل احترافي وسلس، وفق أعلى معايير الجودة، ويضمن تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

ويتيح نظام المواعيد الإلكتروني للمستفيد، إمكانية تحديد تاريخ ووقت ومكان الزيارة المناسب له، لإنهاء إجراءات إصدار الصحيفة الجنائية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,554
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,229
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,346
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,040

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة