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"هيئة نجران" تشارك ميدانياً وتوعوياً في حملة "وليسعك بيتك"

أطلقها "السند" لتبيان المنهج النبوي في التعامل مع الأزمات وانتشار الأوبئة

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، في الحملة الميدانية والتوعوية (وليسعك بيتك) التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتتضمن الحملة المشاركة عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف الحملة لبيان منهج الرسول -صلى الله عليه وسلم- في هذه الأزمات وعند نزول البلاء، والأحاديث الواردة في ذلك وكذلك الأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم المساهمة في تلقيها ونشرها، وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تحفظ الأنفس والمجتمعات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه البادرة الوقائية والتوعوية نشأت بمبادرة ودعم وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ حفظه الله تعالى.

من جهته، أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني؛ بالقرارات الاحترازية الصادرة من لدن ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- للحد من هذا الوباء العالمي ومكافحته، كما أشاد فضيلته بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، رافعاً شكره للرئيس العام لدعمه مثل هذه المبادرات المجتمعية.

وكانت الرئاسة قد أطلقت هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة؛ للإسهام في رفع الوعي للحد من انتشار هذا الوباء قياماً بدورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة نجران" تشارك ميدانياً وتوعوياً في حملة "وليسعك بيتك"
سبق

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، في الحملة الميدانية والتوعوية (وليسعك بيتك) التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتتضمن الحملة المشاركة عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف الحملة لبيان منهج الرسول -صلى الله عليه وسلم- في هذه الأزمات وعند نزول البلاء، والأحاديث الواردة في ذلك وكذلك الأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم المساهمة في تلقيها ونشرها، وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تحفظ الأنفس والمجتمعات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه البادرة الوقائية والتوعوية نشأت بمبادرة ودعم وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ حفظه الله تعالى.

من جهته، أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني؛ بالقرارات الاحترازية الصادرة من لدن ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- للحد من هذا الوباء العالمي ومكافحته، كما أشاد فضيلته بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، رافعاً شكره للرئيس العام لدعمه مثل هذه المبادرات المجتمعية.

وكانت الرئاسة قد أطلقت هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة؛ للإسهام في رفع الوعي للحد من انتشار هذا الوباء قياماً بدورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:58 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
03:33 PM

"هيئة نجران" تشارك ميدانياً وتوعوياً في حملة "وليسعك بيتك"

أطلقها "السند" لتبيان المنهج النبوي في التعامل مع الأزمات وانتشار الأوبئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، في الحملة الميدانية والتوعوية (وليسعك بيتك) التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتتضمن الحملة المشاركة عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف الحملة لبيان منهج الرسول -صلى الله عليه وسلم- في هذه الأزمات وعند نزول البلاء، والأحاديث الواردة في ذلك وكذلك الأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم المساهمة في تلقيها ونشرها، وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تحفظ الأنفس والمجتمعات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه البادرة الوقائية والتوعوية نشأت بمبادرة ودعم وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ حفظه الله تعالى.

من جهته، أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني؛ بالقرارات الاحترازية الصادرة من لدن ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- للحد من هذا الوباء العالمي ومكافحته، كما أشاد فضيلته بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، رافعاً شكره للرئيس العام لدعمه مثل هذه المبادرات المجتمعية.

وكانت الرئاسة قد أطلقت هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة؛ للإسهام في رفع الوعي للحد من انتشار هذا الوباء قياماً بدورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة.

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