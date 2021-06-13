أعلنت وزارة الصحة الكويتية بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد 25882 حالة بعد تعافي 834 خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت في بيان اليوم إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت.. تعافي 834 مصابًا بكورونا والإجمالي 25882 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-13 أعلنت وزارة الصحة الكويتية بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد 25882 حالة بعد تعافي 834 خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت في بيان اليوم إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 11:20 AM

اخر تعديل 13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 02:19 PM

الكويت.. تعافي 834 مصابًا بكورونا والإجمالي 25882 الصحة: تأكدنا من شفاء الحالات بعد إجراء الفحوصات اللازمة





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أعلنت وزارة الصحة الكويتية بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد 25882 حالة بعد تعافي 834 خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت في بيان اليوم إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.