بالفيديو.. شاهد كيف جذبت عفوية ولي العهد الجميع في حائل

خلال زيارته لإحدى الأسر في المنطقة

جذبت عفوية وتلقائية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لإحدى الأسر في حائل, الأطفال بالاندفاع للسلام على سموه والتصوير معه.

ويظهر مقطع فيديو ولي العهد وهو يستدعي الطفلة التي سلمت عليه وفاتها التصوير بالعودة مجدداً لتلتقط صورة معه، وعندما استوقفها والدها قريباً بكل عفوية "اتركوها تجي تصور", كذلك اندفع الطفل سعود ليحظى بصورة سيلفي مع ولي العهد .

وعندما نهره جده بقوله "كفى يا سعود" رحب به ولي العهد واحتضنه ليلتقط صورة السيلفي مع سموه, ثم اتبعها قوله: "خلوه لا أحد يقول له شيء"، موجهاً الكلام لذويه حماية للطفل.

هذه العفوية والتلقائية يعرفها الشعب السعودي جيداً بالأمير الشاب الذي يجد شعبية جارفة وقبولاً كبيراً في الشعب السعودي بشكل خاص والشعوب العربية بشكل عام.