النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. شاهد كيف جذبت عفوية ولي العهد الجميع في حائل

خلال زيارته لإحدى الأسر في المنطقة

جذبت عفوية وتلقائية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لإحدى الأسر في حائل, الأطفال بالاندفاع للسلام على سموه والتصوير معه.

ويظهر مقطع فيديو ولي العهد وهو يستدعي الطفلة التي سلمت عليه وفاتها التصوير بالعودة مجدداً لتلتقط صورة معه، وعندما استوقفها والدها قريباً بكل عفوية "اتركوها تجي تصور", كذلك اندفع الطفل سعود ليحظى بصورة سيلفي مع ولي العهد .

وعندما نهره جده بقوله "كفى يا سعود" رحب به ولي العهد واحتضنه ليلتقط صورة السيلفي مع سموه, ثم اتبعها قوله: "خلوه لا أحد يقول له شيء"، موجهاً الكلام لذويه حماية للطفل.

هذه العفوية والتلقائية يعرفها الشعب السعودي جيداً بالأمير الشاب الذي يجد شعبية جارفة وقبولاً كبيراً في الشعب السعودي بشكل خاص والشعوب العربية بشكل عام.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى حائل جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. شاهد كيف جذبت عفوية ولي العهد الجميع في حائل
سبق

جذبت عفوية وتلقائية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لإحدى الأسر في حائل, الأطفال بالاندفاع للسلام على سموه والتصوير معه.

ويظهر مقطع فيديو ولي العهد وهو يستدعي الطفلة التي سلمت عليه وفاتها التصوير بالعودة مجدداً لتلتقط صورة معه، وعندما استوقفها والدها قريباً بكل عفوية "اتركوها تجي تصور", كذلك اندفع الطفل سعود ليحظى بصورة سيلفي مع ولي العهد .

وعندما نهره جده بقوله "كفى يا سعود" رحب به ولي العهد واحتضنه ليلتقط صورة السيلفي مع سموه, ثم اتبعها قوله: "خلوه لا أحد يقول له شيء"، موجهاً الكلام لذويه حماية للطفل.

هذه العفوية والتلقائية يعرفها الشعب السعودي جيداً بالأمير الشاب الذي يجد شعبية جارفة وقبولاً كبيراً في الشعب السعودي بشكل خاص والشعوب العربية بشكل عام.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
07:51 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
08:10 PM

بالفيديو.. شاهد كيف جذبت عفوية ولي العهد الجميع في حائل

خلال زيارته لإحدى الأسر في المنطقة

A A A
نواف الغضوري - حائل
2
3,845

جذبت عفوية وتلقائية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لإحدى الأسر في حائل, الأطفال بالاندفاع للسلام على سموه والتصوير معه.

ويظهر مقطع فيديو ولي العهد وهو يستدعي الطفلة التي سلمت عليه وفاتها التصوير بالعودة مجدداً لتلتقط صورة معه، وعندما استوقفها والدها قريباً بكل عفوية "اتركوها تجي تصور", كذلك اندفع الطفل سعود ليحظى بصورة سيلفي مع ولي العهد .

وعندما نهره جده بقوله "كفى يا سعود" رحب به ولي العهد واحتضنه ليلتقط صورة السيلفي مع سموه, ثم اتبعها قوله: "خلوه لا أحد يقول له شيء"، موجهاً الكلام لذويه حماية للطفل.

هذه العفوية والتلقائية يعرفها الشعب السعودي جيداً بالأمير الشاب الذي يجد شعبية جارفة وقبولاً كبيراً في الشعب السعودي بشكل خاص والشعوب العربية بشكل عام.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,322
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,592
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,004
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,212

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة