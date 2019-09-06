مؤمنة: نسعى لتعزيز الصادرات غير النفطية.. و21.8 مليار ريال حجم مبيعاتنا الخارجية

قال تسعى لمواكبة رؤية 2030م

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا أنيس أحمد مؤمنة عن دور صافولا في تعزيز الصادرات غير النفطية للمملكة، وبناء قدرات الجاهزية لمواجهة المخاطر المتعلقة باقتصاديات الأمن الغذائي.

وفي هذا الإطار قال مؤمنة: "ساعدنا التوجه الكريم لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على تعزيز قدراتنا لخدمة الأهداف الوطنية، والمساهمة في تحقيق مرتكزات رؤية المملكة 2030 في مجال صناعة المنتجات الغذائية عالية الجودة ودعم الصادرات السعودية وتجارة التجزئة، حيث نملك أكبر سلسلة متاجر ومراكز تجزئة على مستوى المنطقة (أسواق بندة) وننتج زيوت الطعام والسمن النباتي والسكر والمكرونة والمخبوزات والأغذية المجمدة، ونصدرها إلى 57 دولة في 4 قارات حول العالم، محققين مبيعات حجمها 21.8 مليار ريال خلال عام 2018م".

وأشار مؤمنة إلى أن مجموعة صافولا تواصل مجهوداتها للحفاظ على مركزها ضمن أفضل 10 شركات تلتزم بمعايير الحوكمة والشفافية والاستدامة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد حصدت العديد من الجوائز في هذا المجال في عام 2019.

وختم بأنه تم تصنيف مجموعة صافولا في المركز السادس لفئة الشركات غير المالية ضمن مؤشر مركز حوكمة الشركات التابع لجامعة الفيصل. جهود صافولا المتميزة في مجال الحوكمة والاستدامة جعلها تحتل موقعاً ضمن أفضل 10 شركات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوافقها مع معايير مؤشر ستاندارد آند بورز وداو جونز ومعهد الحوكمة بدبي في عام 2017، بالإضافة إلى جائزة (سعفة القدوة الحسنة) في عام 2016، حيث تم تصنيفها من أوائل الشركات المتميزة بأفضل الممارسات في مجال الحوكمة والشفافية والنزاهة.