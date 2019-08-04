حجاج نيوزيلندا.. دموع سبقت الكلمات: شكرًا للمملكة وشعبها

أشادوا بالخدمات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين للمسلمين

لم يتمالك حجاج نيوزيلندا الذين استضافهم خادم الحرمين في حج هذا العام، أنفسهم مجهشين بالبكاء متمتمين بعبارات الحمد والشكر؛ حيث رفع عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من أسر ذوي مصابي وشهداء حادثي نيوزيلندا الإرهاببين، والذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للبرنامج؛ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على ما تقدمه المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين واهتمامها بشؤونهم ونصرة قضاياهم، كما قدموا شكرهم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على توجيهاته المستمرة من أجل تقديم أرقى الخدمات للمستضافين خلال إقامتهم.

وأشاد الحجاج النيوزيلنديون بالمشروعات والإنجازات التي نفذتها وحققتها المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرين إلى أن تلك الإنجازات تنطلق من الدور الإسلامي الرائد الذي تضطلع به المملكة حكومة وشعبًا، وجهودها في خدمة الإسلام.

وأوضحت الحاجة زينب علي أحمد (زوجة مصاب)، التي أجهشت بالبكاء وسبقت عبراتها عباراتها وهي تروي قصة إصابة زوجها في حادثة تفجير المسجدين في نيوزيلندا؛ أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة يحقق الكرامة الإنسانية والأخوة الإسلامية، منوهة إلى جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والأمة الإسلامية في إرساء قواعد التسامح والوسطية والاعتدال ومحاربة التطرّف.

وقالت ريحانة، وهي من نيوزيلندا (زوجة مصاب): "إنه منذ وصولنا إلى مقر إقامتنا في مكة المكرمة، رأينا الكرم السعودي الأصيل؛ حيث استقبلونا بماء زمزم الذي روى عطش قلوبنا قبل أفواهنا، ونسينا حينها كل الآلام التي عشناها جراء تفجير المسجدين".

وفي ختام تصريحاتهم قدموا شكرهم وتقديرهم للقيادة -أيدها الله- على ما وجدوه من كرم الضيافة وحسن الوفادة خلال قدومهم ضيوفًا على المملكة في هذا البرنامج، سائلين الله تعالى أن يديم على المملكة عزها وأمنها، وأن يبارك في قيادتها، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرًا.