النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال أسبوعين.. 3 ملايين عبوة بـ"تمور بريدة" و97% منها للسكري

20225 مركبة محملة بنحو 3.020.439 عبوة وردت إلى السوق

سجل مهرجان بريدة للتمور، تدفق أعداد كبيرة من المركبات المحملة بأطنان من أنواع التمور المختلفة، وإقبالًا كبيرًا من قِبَل التجار والمستهلكين، وارتفاعًا ملحوظًا في تداول الكميات الواردة للسوق خلال أسبوعين منذ انطلاقة المهرجان.

وقد وردت للسوق 20225 مركبة محملة بنحو 3.020.439 عبوة يبلغ وزنها الإجمالي 12081.756 طنًّا من إنتاج أكثر من 30 مزرعة؛ وذلك وفقًا لتقرير فريق الإحصاء اليومي الصادر من لجنة المهرجان.

وحافظ "السكري" على صدارة التمور الواردة للسوق "تداولًا" من حيث طريقة العرض وعملية البيع والشراء بنحو 2.950.291 عبوة؛ فيما جاء في المرتبة الثانية البرحي بعدد 21.576 عبوة، وفي المرتبة الثالثة الونانة بـ4431 عبوة، والرشودية في المرتبة الرابعة بـ3526 عبوة، وحل في المرتبة الخامسة الخلاص بـ2695 عبوة.

وأخذت أسعار التمور منحى تصاعديًّا تدريجيًّا خلال الأسبوع الثاني من بداية المهرجان؛ نظير غزارة الإنتاج من كميات التمور المختلفة المتزامنة مع بداية الربع الثاني من موسم الحصاد، والتي تسمى بـ"الخرفة الثانية" التي تمتاز بتصاعد وتنامي حالة الطلب، وتوفر المعروض والجودة الملحوظة على التمور، بالإضافة إلى الأسعار المعتدلة.

وذكر الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، أن السوق يعيش خلال الأسبوع الثاني من البداية الفعلية للمهرجان أفضل حالاته من حيث أنواع التمور وجودتها ووفرتها؛ وخصوصًا السكري بمختلف أنواعه من المفتل والجالكسي، والتي تشكل النسبة الأعلى من المعروض من أنواع التمور في السوق بنسبة 97.63% وهو الأكثر وفرة والأعلى طلبًا من المتسوقين والتجار.

يُذكر أن مهرجان بريدة للتمور يعد الأضخم والأشهر على مستوى العالم بمساحة تُقَدر بـ380.000م مربع، ويتسع لأكثر من 2200 مركبة، يفد إليه تجار التمور من مختلف مناطق المملكة والدول المجاورة، لشراء أكثر من 45 صنفًا من أنواع التمور المختلفة التي تشتهر بها منطقة القصيم نظير جودتها، والتي نسبة ما يباع منها داخل المهرجان 40% والباقي خارج أروقته وعبر الأون لاين والتطبيقات؛ حتى أصبح تجمعًا اقتصاديًّا زراعيًّا موسميًّا فريدًا من نوعه من حيث صفقات البيع التي تلامس ملياري ريال.

مهرجان بريدة للتمور

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال أسبوعين.. 3 ملايين عبوة بـ"تمور بريدة" و97% منها للسكري
سبق

سجل مهرجان بريدة للتمور، تدفق أعداد كبيرة من المركبات المحملة بأطنان من أنواع التمور المختلفة، وإقبالًا كبيرًا من قِبَل التجار والمستهلكين، وارتفاعًا ملحوظًا في تداول الكميات الواردة للسوق خلال أسبوعين منذ انطلاقة المهرجان.

وقد وردت للسوق 20225 مركبة محملة بنحو 3.020.439 عبوة يبلغ وزنها الإجمالي 12081.756 طنًّا من إنتاج أكثر من 30 مزرعة؛ وذلك وفقًا لتقرير فريق الإحصاء اليومي الصادر من لجنة المهرجان.

وحافظ "السكري" على صدارة التمور الواردة للسوق "تداولًا" من حيث طريقة العرض وعملية البيع والشراء بنحو 2.950.291 عبوة؛ فيما جاء في المرتبة الثانية البرحي بعدد 21.576 عبوة، وفي المرتبة الثالثة الونانة بـ4431 عبوة، والرشودية في المرتبة الرابعة بـ3526 عبوة، وحل في المرتبة الخامسة الخلاص بـ2695 عبوة.

وأخذت أسعار التمور منحى تصاعديًّا تدريجيًّا خلال الأسبوع الثاني من بداية المهرجان؛ نظير غزارة الإنتاج من كميات التمور المختلفة المتزامنة مع بداية الربع الثاني من موسم الحصاد، والتي تسمى بـ"الخرفة الثانية" التي تمتاز بتصاعد وتنامي حالة الطلب، وتوفر المعروض والجودة الملحوظة على التمور، بالإضافة إلى الأسعار المعتدلة.

وذكر الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، أن السوق يعيش خلال الأسبوع الثاني من البداية الفعلية للمهرجان أفضل حالاته من حيث أنواع التمور وجودتها ووفرتها؛ وخصوصًا السكري بمختلف أنواعه من المفتل والجالكسي، والتي تشكل النسبة الأعلى من المعروض من أنواع التمور في السوق بنسبة 97.63% وهو الأكثر وفرة والأعلى طلبًا من المتسوقين والتجار.

يُذكر أن مهرجان بريدة للتمور يعد الأضخم والأشهر على مستوى العالم بمساحة تُقَدر بـ380.000م مربع، ويتسع لأكثر من 2200 مركبة، يفد إليه تجار التمور من مختلف مناطق المملكة والدول المجاورة، لشراء أكثر من 45 صنفًا من أنواع التمور المختلفة التي تشتهر بها منطقة القصيم نظير جودتها، والتي نسبة ما يباع منها داخل المهرجان 40% والباقي خارج أروقته وعبر الأون لاين والتطبيقات؛ حتى أصبح تجمعًا اقتصاديًّا زراعيًّا موسميًّا فريدًا من نوعه من حيث صفقات البيع التي تلامس ملياري ريال.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
02:03 PM

خلال أسبوعين.. 3 ملايين عبوة بـ"تمور بريدة" و97% منها للسكري

20225 مركبة محملة بنحو 3.020.439 عبوة وردت إلى السوق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
1
776

سجل مهرجان بريدة للتمور، تدفق أعداد كبيرة من المركبات المحملة بأطنان من أنواع التمور المختلفة، وإقبالًا كبيرًا من قِبَل التجار والمستهلكين، وارتفاعًا ملحوظًا في تداول الكميات الواردة للسوق خلال أسبوعين منذ انطلاقة المهرجان.

وقد وردت للسوق 20225 مركبة محملة بنحو 3.020.439 عبوة يبلغ وزنها الإجمالي 12081.756 طنًّا من إنتاج أكثر من 30 مزرعة؛ وذلك وفقًا لتقرير فريق الإحصاء اليومي الصادر من لجنة المهرجان.

وحافظ "السكري" على صدارة التمور الواردة للسوق "تداولًا" من حيث طريقة العرض وعملية البيع والشراء بنحو 2.950.291 عبوة؛ فيما جاء في المرتبة الثانية البرحي بعدد 21.576 عبوة، وفي المرتبة الثالثة الونانة بـ4431 عبوة، والرشودية في المرتبة الرابعة بـ3526 عبوة، وحل في المرتبة الخامسة الخلاص بـ2695 عبوة.

وأخذت أسعار التمور منحى تصاعديًّا تدريجيًّا خلال الأسبوع الثاني من بداية المهرجان؛ نظير غزارة الإنتاج من كميات التمور المختلفة المتزامنة مع بداية الربع الثاني من موسم الحصاد، والتي تسمى بـ"الخرفة الثانية" التي تمتاز بتصاعد وتنامي حالة الطلب، وتوفر المعروض والجودة الملحوظة على التمور، بالإضافة إلى الأسعار المعتدلة.

وذكر الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، أن السوق يعيش خلال الأسبوع الثاني من البداية الفعلية للمهرجان أفضل حالاته من حيث أنواع التمور وجودتها ووفرتها؛ وخصوصًا السكري بمختلف أنواعه من المفتل والجالكسي، والتي تشكل النسبة الأعلى من المعروض من أنواع التمور في السوق بنسبة 97.63% وهو الأكثر وفرة والأعلى طلبًا من المتسوقين والتجار.

يُذكر أن مهرجان بريدة للتمور يعد الأضخم والأشهر على مستوى العالم بمساحة تُقَدر بـ380.000م مربع، ويتسع لأكثر من 2200 مركبة، يفد إليه تجار التمور من مختلف مناطق المملكة والدول المجاورة، لشراء أكثر من 45 صنفًا من أنواع التمور المختلفة التي تشتهر بها منطقة القصيم نظير جودتها، والتي نسبة ما يباع منها داخل المهرجان 40% والباقي خارج أروقته وعبر الأون لاين والتطبيقات؛ حتى أصبح تجمعًا اقتصاديًّا زراعيًّا موسميًّا فريدًا من نوعه من حيث صفقات البيع التي تلامس ملياري ريال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,062
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,398
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,454
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,811

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة