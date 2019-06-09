مياه الشرقية لـ"سبق": هبوط طريق الأمير نايف بسبب مياه جوفية وليس بسببنا

"العنزي": قمنا بردم التجويف وإعادة السفلتة رغم تبعيته لجهات خدمية أخرى

أكدت خدمات المياة في المنطقة الشرقية أن سبب الانهيار الذي وقع في طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز الأسبوع الماضي لم يكن بسبب تسربات وتجويفات تابعة لشبكة خدمات المياه

بالمنطقة الشرقية، واتضح ذلك بعد مباشرتنا للحادث.

وقال فهد بن الحميدي العنزي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية لـ"سبق": تلقينا بلاغًا من قبل الجهات المعنية بوجود هبوط أرضي في طريق الأمير نايف بمدينة الدمام، حيث باشرت فرق الطوارئ الفنية الموقع واتضح سلامة جميع خطوط شبكاتنا من أي تسربات، وبتحليل عينات من المياه اتضح أنها مياه جوفية هي المتسببة بهذا الهبوط والتي تقع خارج اختصاص الخدمات التي نقدمها .

وأضاف العنزي أنه ومن واقع المسؤولية الاجتماعية والتعاون الخدماتي قامت الفرق الفنية بردم التجويف وإعادة السفلتة رغم تبعيته لجهات خدمية أخرى رغبة في المساهمة والتعاون في رفع الضرر عن الطريق وإعادة فتحه للمركبات.