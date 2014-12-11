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"المسند": ضباب كثيف على 4 مناطق قد يتسبب في تأخر الموظفين عن دوامهم

طالب الجميع بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة في مثل هذه الحالات منعًا للحوادث

توقع خبير الطقس وأستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن أربع مناطق تشهد، اليوم الأربعاء، تكوّن للضباب الكثيف وهي الرياض والشرقية والقصيم وحائل.

وتفصيلاً، نوه "المسند" بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة في مثل هذه الحالات منعًا للحوادث، موضحًا أن هذه الحالة قد تتسبب في تأخر بعض الموظفين والموظفات عن دواماتهم.

وقال: من المتوقع أن تشهد الأجواء تكوّن للضباب الكثيف على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل، مشيرًا إلى أن ذلك قد يقف عائقًا في وصول بعض الموظفين والموظفات لدواماتهم في الموعد المحدد خصوصًا لمن يداوم خارج المدن.

وطالب "المسند" قائدي المركبات بضرورة تشغيل الأنوار وخصوصًا أنوار الضباب والفليشر تفاديًا للحوادث.

وذكرت هيئة الأرصاد أنه بحسب مخرجات النماذج العددية يتوقع بمشيئة الله تأثير حالة مطرية أخرى ابتداءً من يوم الأحد القادم على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الرياض، الشرقية، موضحة أنه ‏سوف يتم إصدار التقارير اللازمة للحالة.

من جهة أخرى، قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، إن حالتين ممطرتين تشهدهما المملكة إحداها بدأت الثلاثاء والأخرى الأسبوع القادم.

وأوضح الحصيني عبر حسابه في "تويتر": أن حالتين ممطرتين -بإذن الله- الأولى متوقعة من إحداها تبدأ الثلاثاء والأخرى الأسبوع القادم، الأولى: أمطار متوقعة -إن شاء الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، وتبوك، والباحة، وعسير، ومعظم منطقة الرياض؛ بما فيها العاصمة الرياض، ومعظم المنطقة الشرقية، وجازان، وأجزاء من الشمالية)، وبشكل أقل أجزاء من مناطق القصيم، وحائل، والجوف".

وأضاف: "متوقع أن تشمل الكويت والإمارات وعمان والعراق والشام"؛ منبهًا إلى أن البحرين وقطر ووسط الشرقية ستشهد أمطارًا غزيرة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند": ضباب كثيف على 4 مناطق قد يتسبب في تأخر الموظفين عن دوامهم
سبق

توقع خبير الطقس وأستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن أربع مناطق تشهد، اليوم الأربعاء، تكوّن للضباب الكثيف وهي الرياض والشرقية والقصيم وحائل.

وتفصيلاً، نوه "المسند" بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة في مثل هذه الحالات منعًا للحوادث، موضحًا أن هذه الحالة قد تتسبب في تأخر بعض الموظفين والموظفات عن دواماتهم.

وقال: من المتوقع أن تشهد الأجواء تكوّن للضباب الكثيف على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل، مشيرًا إلى أن ذلك قد يقف عائقًا في وصول بعض الموظفين والموظفات لدواماتهم في الموعد المحدد خصوصًا لمن يداوم خارج المدن.

وطالب "المسند" قائدي المركبات بضرورة تشغيل الأنوار وخصوصًا أنوار الضباب والفليشر تفاديًا للحوادث.

وذكرت هيئة الأرصاد أنه بحسب مخرجات النماذج العددية يتوقع بمشيئة الله تأثير حالة مطرية أخرى ابتداءً من يوم الأحد القادم على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الرياض، الشرقية، موضحة أنه ‏سوف يتم إصدار التقارير اللازمة للحالة.

من جهة أخرى، قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، إن حالتين ممطرتين تشهدهما المملكة إحداها بدأت الثلاثاء والأخرى الأسبوع القادم.

وأوضح الحصيني عبر حسابه في "تويتر": أن حالتين ممطرتين -بإذن الله- الأولى متوقعة من إحداها تبدأ الثلاثاء والأخرى الأسبوع القادم، الأولى: أمطار متوقعة -إن شاء الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، وتبوك، والباحة، وعسير، ومعظم منطقة الرياض؛ بما فيها العاصمة الرياض، ومعظم المنطقة الشرقية، وجازان، وأجزاء من الشمالية)، وبشكل أقل أجزاء من مناطق القصيم، وحائل، والجوف".

وأضاف: "متوقع أن تشمل الكويت والإمارات وعمان والعراق والشام"؛ منبهًا إلى أن البحرين وقطر ووسط الشرقية ستشهد أمطارًا غزيرة".

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
01:39 AM

"المسند": ضباب كثيف على 4 مناطق قد يتسبب في تأخر الموظفين عن دوامهم

طالب الجميع بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة في مثل هذه الحالات منعًا للحوادث

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قاسم الخبراني - الرياض
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توقع خبير الطقس وأستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن أربع مناطق تشهد، اليوم الأربعاء، تكوّن للضباب الكثيف وهي الرياض والشرقية والقصيم وحائل.

وتفصيلاً، نوه "المسند" بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة في مثل هذه الحالات منعًا للحوادث، موضحًا أن هذه الحالة قد تتسبب في تأخر بعض الموظفين والموظفات عن دواماتهم.

وقال: من المتوقع أن تشهد الأجواء تكوّن للضباب الكثيف على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل، مشيرًا إلى أن ذلك قد يقف عائقًا في وصول بعض الموظفين والموظفات لدواماتهم في الموعد المحدد خصوصًا لمن يداوم خارج المدن.

وطالب "المسند" قائدي المركبات بضرورة تشغيل الأنوار وخصوصًا أنوار الضباب والفليشر تفاديًا للحوادث.

وذكرت هيئة الأرصاد أنه بحسب مخرجات النماذج العددية يتوقع بمشيئة الله تأثير حالة مطرية أخرى ابتداءً من يوم الأحد القادم على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الرياض، الشرقية، موضحة أنه ‏سوف يتم إصدار التقارير اللازمة للحالة.

من جهة أخرى، قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، إن حالتين ممطرتين تشهدهما المملكة إحداها بدأت الثلاثاء والأخرى الأسبوع القادم.

وأوضح الحصيني عبر حسابه في "تويتر": أن حالتين ممطرتين -بإذن الله- الأولى متوقعة من إحداها تبدأ الثلاثاء والأخرى الأسبوع القادم، الأولى: أمطار متوقعة -إن شاء الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، وتبوك، والباحة، وعسير، ومعظم منطقة الرياض؛ بما فيها العاصمة الرياض، ومعظم المنطقة الشرقية، وجازان، وأجزاء من الشمالية)، وبشكل أقل أجزاء من مناطق القصيم، وحائل، والجوف".

وأضاف: "متوقع أن تشمل الكويت والإمارات وعمان والعراق والشام"؛ منبهًا إلى أن البحرين وقطر ووسط الشرقية ستشهد أمطارًا غزيرة".

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