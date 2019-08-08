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معرض "لبيك" ينتقل من المحلية للعالمية ليقام بالمراكز الإسلامية بالخارج

‪ سبق" تنقل إشادات ضيوف خادم الحرمين بخط أيديهم وبعدة لغات"

بلغاتٍ عِدة، وبعباراتٍ تبتسم فخرًا من محتواها المؤثر.. خَطَّ عددٌ من ضيوف خادم الحرمين الشريفين كلمات الإعجاب والشكر في السِجل الذهبي لمعرض "لبيك" التابع لوزارة الشؤون الإسلامية، بعد تقديمه إرثًا تاريخيًا كبيرًا عن الحج قبل وبعد الإسلام، وتحقيقه قفزات نوعية حظي بها؛ في ظِل تعاقب حُكام هذه البلاد على الاهتمام والعناية به.

وتفصيلاً، بعد النجاح الكبير الذي حققه "المعرض"، الذي طُبِقَ للمرة الأولى من نوعه، بتقنية عالية، وجّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بانتقال المعرض من المحلية إلى العالمية، وإقامة معارض أخرى مُماثلة في المراكز الإسلامية بالخارج.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبدالعزيز بن سعود العسكر؛ أن معرض "لبيك" الذي دشّنه الوزير عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مُجمع تلال النسيم بمكة المكرمة؛ يستعرض لضيوف الرحمن رحلة الحج عبر العصور، وجهود المملكة في خدمة الحجاج.

وأضاف "العسكر": "يستعرض المعرض البرامج النوعية التي تنفذها الوزارة في داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى المراكز الإسلامية التابعة للوزارة وتحت إشرافها في مختلف دول العالم"، لافتًا إلى أن المعرض يضم ركنًا مخصصًا للتوعية الصحية للحجاج، بالتعاون مع جامعة أم القرى، ويقدم عددًا من الإرشادات الصحية؛ لتوعية الزوار عن العادات الصحية اللازم اتباعها أثناء الحج.

وعن موقع المعرض، قال "العسكر": إن "المعرض يقع في مجمع تلال النسيم بمكة المكرمة، ويستمر حتى انتهاء موسم الحج؛ حيث يعد رافدًا من الروافد الثقافية التي تُسهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠، عبر إثراء التجربة الدينية للحجاج".

وأوضح أن المعرض يحرص على تقديم مادة معرفية وتاريخية ثرية، أشرف على إعدادها وتنفيذها عددٌ من المختصين والباحثين باللغتين العربية والإنجليزية، وفق أحدث المعايير المتحفية التي تنوعت بين الصور الفوتوغرافية والرسومات التخيلية، والأفلام المرئية، والمؤثرات الصوتية.

ودعا "العسكر" الجميع لزيارة المعرض الذي يفتح أبوابه كل يوم طوال موسم الحج، ويستقبل زائريه على اختلاف فئاتهم العمرية.

واختتم حديثه بالشكر الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية، الذي وجّه بتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن، الذين قدموا لأداء فريضة الحج خلال العام، وإبراز جهود المملكة في خدمة الحجاج على مرّ العصور الماضية.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد دشّن بالأمس المعرض، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين بالوزارة، وممثلي القنوات والصحف السعودية والعالمية، وكبار ضيوف برنامج الملك سلمان للحج؛ تتويجًا للرسالة التي تضطلع بها؛ لإبراز دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والعناية بالحرمين الشريفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معرض "لبيك" ينتقل من المحلية للعالمية ليقام بالمراكز الإسلامية بالخارج
سبق

بلغاتٍ عِدة، وبعباراتٍ تبتسم فخرًا من محتواها المؤثر.. خَطَّ عددٌ من ضيوف خادم الحرمين الشريفين كلمات الإعجاب والشكر في السِجل الذهبي لمعرض "لبيك" التابع لوزارة الشؤون الإسلامية، بعد تقديمه إرثًا تاريخيًا كبيرًا عن الحج قبل وبعد الإسلام، وتحقيقه قفزات نوعية حظي بها؛ في ظِل تعاقب حُكام هذه البلاد على الاهتمام والعناية به.

وتفصيلاً، بعد النجاح الكبير الذي حققه "المعرض"، الذي طُبِقَ للمرة الأولى من نوعه، بتقنية عالية، وجّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بانتقال المعرض من المحلية إلى العالمية، وإقامة معارض أخرى مُماثلة في المراكز الإسلامية بالخارج.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبدالعزيز بن سعود العسكر؛ أن معرض "لبيك" الذي دشّنه الوزير عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مُجمع تلال النسيم بمكة المكرمة؛ يستعرض لضيوف الرحمن رحلة الحج عبر العصور، وجهود المملكة في خدمة الحجاج.

وأضاف "العسكر": "يستعرض المعرض البرامج النوعية التي تنفذها الوزارة في داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى المراكز الإسلامية التابعة للوزارة وتحت إشرافها في مختلف دول العالم"، لافتًا إلى أن المعرض يضم ركنًا مخصصًا للتوعية الصحية للحجاج، بالتعاون مع جامعة أم القرى، ويقدم عددًا من الإرشادات الصحية؛ لتوعية الزوار عن العادات الصحية اللازم اتباعها أثناء الحج.

وعن موقع المعرض، قال "العسكر": إن "المعرض يقع في مجمع تلال النسيم بمكة المكرمة، ويستمر حتى انتهاء موسم الحج؛ حيث يعد رافدًا من الروافد الثقافية التي تُسهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠، عبر إثراء التجربة الدينية للحجاج".

وأوضح أن المعرض يحرص على تقديم مادة معرفية وتاريخية ثرية، أشرف على إعدادها وتنفيذها عددٌ من المختصين والباحثين باللغتين العربية والإنجليزية، وفق أحدث المعايير المتحفية التي تنوعت بين الصور الفوتوغرافية والرسومات التخيلية، والأفلام المرئية، والمؤثرات الصوتية.

ودعا "العسكر" الجميع لزيارة المعرض الذي يفتح أبوابه كل يوم طوال موسم الحج، ويستقبل زائريه على اختلاف فئاتهم العمرية.

واختتم حديثه بالشكر الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية، الذي وجّه بتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن، الذين قدموا لأداء فريضة الحج خلال العام، وإبراز جهود المملكة في خدمة الحجاج على مرّ العصور الماضية.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد دشّن بالأمس المعرض، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين بالوزارة، وممثلي القنوات والصحف السعودية والعالمية، وكبار ضيوف برنامج الملك سلمان للحج؛ تتويجًا للرسالة التي تضطلع بها؛ لإبراز دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والعناية بالحرمين الشريفين.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
10:58 PM

معرض "لبيك" ينتقل من المحلية للعالمية ليقام بالمراكز الإسلامية بالخارج

‪ سبق" تنقل إشادات ضيوف خادم الحرمين بخط أيديهم وبعدة لغات"

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عمر السبيعي - مكة المكرمة
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بلغاتٍ عِدة، وبعباراتٍ تبتسم فخرًا من محتواها المؤثر.. خَطَّ عددٌ من ضيوف خادم الحرمين الشريفين كلمات الإعجاب والشكر في السِجل الذهبي لمعرض "لبيك" التابع لوزارة الشؤون الإسلامية، بعد تقديمه إرثًا تاريخيًا كبيرًا عن الحج قبل وبعد الإسلام، وتحقيقه قفزات نوعية حظي بها؛ في ظِل تعاقب حُكام هذه البلاد على الاهتمام والعناية به.

وتفصيلاً، بعد النجاح الكبير الذي حققه "المعرض"، الذي طُبِقَ للمرة الأولى من نوعه، بتقنية عالية، وجّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بانتقال المعرض من المحلية إلى العالمية، وإقامة معارض أخرى مُماثلة في المراكز الإسلامية بالخارج.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبدالعزيز بن سعود العسكر؛ أن معرض "لبيك" الذي دشّنه الوزير عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مُجمع تلال النسيم بمكة المكرمة؛ يستعرض لضيوف الرحمن رحلة الحج عبر العصور، وجهود المملكة في خدمة الحجاج.

وأضاف "العسكر": "يستعرض المعرض البرامج النوعية التي تنفذها الوزارة في داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى المراكز الإسلامية التابعة للوزارة وتحت إشرافها في مختلف دول العالم"، لافتًا إلى أن المعرض يضم ركنًا مخصصًا للتوعية الصحية للحجاج، بالتعاون مع جامعة أم القرى، ويقدم عددًا من الإرشادات الصحية؛ لتوعية الزوار عن العادات الصحية اللازم اتباعها أثناء الحج.

وعن موقع المعرض، قال "العسكر": إن "المعرض يقع في مجمع تلال النسيم بمكة المكرمة، ويستمر حتى انتهاء موسم الحج؛ حيث يعد رافدًا من الروافد الثقافية التي تُسهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠، عبر إثراء التجربة الدينية للحجاج".

وأوضح أن المعرض يحرص على تقديم مادة معرفية وتاريخية ثرية، أشرف على إعدادها وتنفيذها عددٌ من المختصين والباحثين باللغتين العربية والإنجليزية، وفق أحدث المعايير المتحفية التي تنوعت بين الصور الفوتوغرافية والرسومات التخيلية، والأفلام المرئية، والمؤثرات الصوتية.

ودعا "العسكر" الجميع لزيارة المعرض الذي يفتح أبوابه كل يوم طوال موسم الحج، ويستقبل زائريه على اختلاف فئاتهم العمرية.

واختتم حديثه بالشكر الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية، الذي وجّه بتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن، الذين قدموا لأداء فريضة الحج خلال العام، وإبراز جهود المملكة في خدمة الحجاج على مرّ العصور الماضية.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد دشّن بالأمس المعرض، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين بالوزارة، وممثلي القنوات والصحف السعودية والعالمية، وكبار ضيوف برنامج الملك سلمان للحج؛ تتويجًا للرسالة التي تضطلع بها؛ لإبراز دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والعناية بالحرمين الشريفين.

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