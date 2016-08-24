كورونا.. موريتانيا تسجل 204 إصابات جديدة و189 حالة بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت موريتانيا 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان إلى أن إجمالي الحالات بلغ 32026؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 677.

مصر

سجلت مصر خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و5 حالات وفاة.

وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان أمس، إلى أن عدد إجمالي الإصابات بلغ 286541، من ضمنهم 236075 حالة شفاء؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 16676.