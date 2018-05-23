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اللجنة التنفيذية لمشروع تطوير المعلمين تناقش برامج التدريب الصيفي

"الفريح" وجّه بتقديم أجود الخدمات لشاغلي الوظائف التعليمية

برئاسة مدير تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح عقد اجتماع اللجنة التنفيذية لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية ١٤٤٠هـ نوقش خلاله خطوات التجهيز لتنفيذ التدريب الصيفي (الفنية، التقنية، المادية، الإعلامية).

ووجّه الفريح بضرورة تقديم أجود الخدمات للمتدربين شاغلي الوظائف التعليمية بما يُسهم في تحقيق أهداف وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي لهذا المشروع النوعي والذي يهدف إلى تقديم مجموعة اختيارية متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية كتحسين وتجويد نواتج التعلم وتوفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة وتمكين المستفيدين من حضور البرامج التطويرية أينما وجدوا خلال الإجازة الصيفية وكذلك رفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي وتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية التعليمية واستثمار الخبرات النوعية لدى المستفيدين من برامج التطوير المهني (خبرات - الابتعاث).

وأكد مساعد لمدير التعليم عبدالله بن علي القرز أهمية هذا المشروع في البعد الاستراتيجي لمستقبل الميدان التعليمي الذي يقوم بالأساس على ما يتمتع به المعلم من مهارات وتقنيات تُسهم في تجويد نواتج التعلم لدى الطلاب والطالبات.


كما قدم رئيس قسم التدريب والابتعاث عبدالله بن ناصر الجطيلي شكره لسعادة المدير والمساعد وللإدارات والأقسام على تكامل منظومة العمل لتحقيق أهداف الوزارة.

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اللجنة التنفيذية لمشروع تطوير المعلمين تناقش برامج التدريب الصيفي
سبق

برئاسة مدير تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح عقد اجتماع اللجنة التنفيذية لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية ١٤٤٠هـ نوقش خلاله خطوات التجهيز لتنفيذ التدريب الصيفي (الفنية، التقنية، المادية، الإعلامية).

ووجّه الفريح بضرورة تقديم أجود الخدمات للمتدربين شاغلي الوظائف التعليمية بما يُسهم في تحقيق أهداف وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي لهذا المشروع النوعي والذي يهدف إلى تقديم مجموعة اختيارية متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية كتحسين وتجويد نواتج التعلم وتوفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة وتمكين المستفيدين من حضور البرامج التطويرية أينما وجدوا خلال الإجازة الصيفية وكذلك رفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي وتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية التعليمية واستثمار الخبرات النوعية لدى المستفيدين من برامج التطوير المهني (خبرات - الابتعاث).

وأكد مساعد لمدير التعليم عبدالله بن علي القرز أهمية هذا المشروع في البعد الاستراتيجي لمستقبل الميدان التعليمي الذي يقوم بالأساس على ما يتمتع به المعلم من مهارات وتقنيات تُسهم في تجويد نواتج التعلم لدى الطلاب والطالبات.


كما قدم رئيس قسم التدريب والابتعاث عبدالله بن ناصر الجطيلي شكره لسعادة المدير والمساعد وللإدارات والأقسام على تكامل منظومة العمل لتحقيق أهداف الوزارة.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
10:52 PM

اللجنة التنفيذية لمشروع تطوير المعلمين تناقش برامج التدريب الصيفي

"الفريح" وجّه بتقديم أجود الخدمات لشاغلي الوظائف التعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
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برئاسة مدير تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح عقد اجتماع اللجنة التنفيذية لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية ١٤٤٠هـ نوقش خلاله خطوات التجهيز لتنفيذ التدريب الصيفي (الفنية، التقنية، المادية، الإعلامية).

ووجّه الفريح بضرورة تقديم أجود الخدمات للمتدربين شاغلي الوظائف التعليمية بما يُسهم في تحقيق أهداف وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي لهذا المشروع النوعي والذي يهدف إلى تقديم مجموعة اختيارية متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية كتحسين وتجويد نواتج التعلم وتوفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة وتمكين المستفيدين من حضور البرامج التطويرية أينما وجدوا خلال الإجازة الصيفية وكذلك رفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي وتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية التعليمية واستثمار الخبرات النوعية لدى المستفيدين من برامج التطوير المهني (خبرات - الابتعاث).

وأكد مساعد لمدير التعليم عبدالله بن علي القرز أهمية هذا المشروع في البعد الاستراتيجي لمستقبل الميدان التعليمي الذي يقوم بالأساس على ما يتمتع به المعلم من مهارات وتقنيات تُسهم في تجويد نواتج التعلم لدى الطلاب والطالبات.


كما قدم رئيس قسم التدريب والابتعاث عبدالله بن ناصر الجطيلي شكره لسعادة المدير والمساعد وللإدارات والأقسام على تكامل منظومة العمل لتحقيق أهداف الوزارة.

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