بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 32% لمواطنين و68% غير سعوديين

147 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء الموافق 13/ 5/ 2020م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 32% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 68% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 147 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2365 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 17622 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 273 متوفىً.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا