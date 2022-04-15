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"ورق": "الحوثي" يواصل خرق الهدنة ويستهدف الأحياء السكنية بالحديدة

قال إن الميليشيا الانقلابية مستمرة في استحداث مواقع قتالية لمسلحيها

أكد مدير شرطة محافظة الحديدة اليمنية عضو الفريق الحكومي لإعادة الانتشار العميد نجيب ورق، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صعّدت من خروقاتها وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وفي التفاصيل، أوضح العميد ورق، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية خلال زيارته اليوم الثلاثاء، لخطوط التماس في جبهة حيس جنوبي المحافظة "أن الميليشيا الانقلابية مستمرة في استحداث مواقع قتالية لمسلحيها، كما واصلت استهداف الأحياء السكنية في المدينة بالقذائف والرشاشات الثقيلة".

اليمن مليشيا الحوثي وقف إطلاق النار

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ورق": "الحوثي" يواصل خرق الهدنة ويستهدف الأحياء السكنية بالحديدة
سبق

أكد مدير شرطة محافظة الحديدة اليمنية عضو الفريق الحكومي لإعادة الانتشار العميد نجيب ورق، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صعّدت من خروقاتها وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وفي التفاصيل، أوضح العميد ورق، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية خلال زيارته اليوم الثلاثاء، لخطوط التماس في جبهة حيس جنوبي المحافظة "أن الميليشيا الانقلابية مستمرة في استحداث مواقع قتالية لمسلحيها، كما واصلت استهداف الأحياء السكنية في المدينة بالقذائف والرشاشات الثقيلة".

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
11:46 PM
اخر تعديل
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
12:15 AM

"ورق": "الحوثي" يواصل خرق الهدنة ويستهدف الأحياء السكنية بالحديدة

قال إن الميليشيا الانقلابية مستمرة في استحداث مواقع قتالية لمسلحيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الحديدة
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أكد مدير شرطة محافظة الحديدة اليمنية عضو الفريق الحكومي لإعادة الانتشار العميد نجيب ورق، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صعّدت من خروقاتها وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وفي التفاصيل، أوضح العميد ورق، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية خلال زيارته اليوم الثلاثاء، لخطوط التماس في جبهة حيس جنوبي المحافظة "أن الميليشيا الانقلابية مستمرة في استحداث مواقع قتالية لمسلحيها، كما واصلت استهداف الأحياء السكنية في المدينة بالقذائف والرشاشات الثقيلة".

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