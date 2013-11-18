النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بين خطر وحرص.. "الصحة" توعي: "امنع مقاومة مضادات الميكروبات"

أسبوع عالمي تتفاعل معه الوزارة لفهم أفضل لـ"قضية المقاومة والمكافحة"

فعّلت وزارة الصحة، ممثلةً بالإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، اليوم، الأسبوع العالمي للتوعية بشأن مقاومة الميكروبات للأدوية الذي يقام هذا العام تحت شعار"انشـر الوعي، امنع مقاومة مضادات الميكروبات"؛ وذلك خلال الفترة 13 - 19/ 4/ 1443هـ.

وأوضح وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، أن مهنة الممارسين الصحيين خطرة لتضمنها الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية غير الموجه بشكل سليم، مؤكداً أهمية الحرص عند وصف المضاد الحيوي بحيث يكون متناسباً مع العدوى التي تستدعي الحالة.

ويهدف الأسبوع العالمي للتوعية حول مضادات الميكروبات إلى فهم أفضل لمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات ورفع مستوى الوعي بها والتشجيع على مكافحة تفاقم ظاهرة انتشار العدوى المقاومة لمضادات الميكروبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بين خطر وحرص.. "الصحة" توعي: "امنع مقاومة مضادات الميكروبات"
سبق

فعّلت وزارة الصحة، ممثلةً بالإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، اليوم، الأسبوع العالمي للتوعية بشأن مقاومة الميكروبات للأدوية الذي يقام هذا العام تحت شعار"انشـر الوعي، امنع مقاومة مضادات الميكروبات"؛ وذلك خلال الفترة 13 - 19/ 4/ 1443هـ.

وأوضح وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، أن مهنة الممارسين الصحيين خطرة لتضمنها الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية غير الموجه بشكل سليم، مؤكداً أهمية الحرص عند وصف المضاد الحيوي بحيث يكون متناسباً مع العدوى التي تستدعي الحالة.

ويهدف الأسبوع العالمي للتوعية حول مضادات الميكروبات إلى فهم أفضل لمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات ورفع مستوى الوعي بها والتشجيع على مكافحة تفاقم ظاهرة انتشار العدوى المقاومة لمضادات الميكروبات.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
12:23 PM

بين خطر وحرص.. "الصحة" توعي: "امنع مقاومة مضادات الميكروبات"

أسبوع عالمي تتفاعل معه الوزارة لفهم أفضل لـ"قضية المقاومة والمكافحة"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
294

فعّلت وزارة الصحة، ممثلةً بالإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، اليوم، الأسبوع العالمي للتوعية بشأن مقاومة الميكروبات للأدوية الذي يقام هذا العام تحت شعار"انشـر الوعي، امنع مقاومة مضادات الميكروبات"؛ وذلك خلال الفترة 13 - 19/ 4/ 1443هـ.

وأوضح وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، أن مهنة الممارسين الصحيين خطرة لتضمنها الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية غير الموجه بشكل سليم، مؤكداً أهمية الحرص عند وصف المضاد الحيوي بحيث يكون متناسباً مع العدوى التي تستدعي الحالة.

ويهدف الأسبوع العالمي للتوعية حول مضادات الميكروبات إلى فهم أفضل لمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات ورفع مستوى الوعي بها والتشجيع على مكافحة تفاقم ظاهرة انتشار العدوى المقاومة لمضادات الميكروبات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,616
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,209
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,192
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,237

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة