بين خطر وحرص.. "الصحة" توعي: "امنع مقاومة مضادات الميكروبات"

أسبوع عالمي تتفاعل معه الوزارة لفهم أفضل لـ"قضية المقاومة والمكافحة"

فعّلت وزارة الصحة، ممثلةً بالإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، اليوم، الأسبوع العالمي للتوعية بشأن مقاومة الميكروبات للأدوية الذي يقام هذا العام تحت شعار"انشـر الوعي، امنع مقاومة مضادات الميكروبات"؛ وذلك خلال الفترة 13 - 19/ 4/ 1443هـ.

وأوضح وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، أن مهنة الممارسين الصحيين خطرة لتضمنها الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية غير الموجه بشكل سليم، مؤكداً أهمية الحرص عند وصف المضاد الحيوي بحيث يكون متناسباً مع العدوى التي تستدعي الحالة.

ويهدف الأسبوع العالمي للتوعية حول مضادات الميكروبات إلى فهم أفضل لمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات ورفع مستوى الوعي بها والتشجيع على مكافحة تفاقم ظاهرة انتشار العدوى المقاومة لمضادات الميكروبات.