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طيران التحالف يدعم معارك الشرعية ويدمر دبابة حوثية ويكبدهم خسائر فادحة

فيما واصلت قوات الجيش الوطني تقدمها في مديرية عبس بمحافظة حجة

ساند طيران تحالف دعم الشرعية المعركة الأخيرة مستهدفاً تعزيزات وتجمعات المليشيا الحوثية، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير دبابة وعربة BMB.

فيما واصلت قوات الجيش الوطني، تقدمها في مديرية عبس بمحافظة حجة، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.



كما حققت قوات الجيش اليوم الأحد تقدماً جديداً باتجاه مركز عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس، بعد أن تمكنت من تأمين المواقع التي حررتها خلال اليومين الماضيين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طيران التحالف يدعم معارك الشرعية ويدمر دبابة حوثية ويكبدهم خسائر فادحة
سبق

ساند طيران تحالف دعم الشرعية المعركة الأخيرة مستهدفاً تعزيزات وتجمعات المليشيا الحوثية، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير دبابة وعربة BMB.

فيما واصلت قوات الجيش الوطني، تقدمها في مديرية عبس بمحافظة حجة، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.



كما حققت قوات الجيش اليوم الأحد تقدماً جديداً باتجاه مركز عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس، بعد أن تمكنت من تأمين المواقع التي حررتها خلال اليومين الماضيين.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
08:07 PM

طيران التحالف يدعم معارك الشرعية ويدمر دبابة حوثية ويكبدهم خسائر فادحة

فيما واصلت قوات الجيش الوطني تقدمها في مديرية عبس بمحافظة حجة

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فهد كاملي - جازان
0
3,345

ساند طيران تحالف دعم الشرعية المعركة الأخيرة مستهدفاً تعزيزات وتجمعات المليشيا الحوثية، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير دبابة وعربة BMB.

فيما واصلت قوات الجيش الوطني، تقدمها في مديرية عبس بمحافظة حجة، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.



كما حققت قوات الجيش اليوم الأحد تقدماً جديداً باتجاه مركز عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس، بعد أن تمكنت من تأمين المواقع التي حررتها خلال اليومين الماضيين.

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