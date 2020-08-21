منازل بـ"هجافة قلوة" تغرق في الظلام منذ ظُهر أمس بعد انقطاع الكهرباء

لحوم الأضاحي فسدت في ثلاجات بعض الأهالي مع تدهور أوضاع المرضى

اشتكى أهالي قرية الهجافة بمحافظة قلوة من انقطاع التيار الكهربائي منذ ظُهر أمس الثلاثاء حتى الآن؛ إذ لا تزال منازلهم غارقة في الظلام.

وفي التفاصيل التي يرويها الأهالي لـ"سبق"، فإن الانقطاع بدأ الساعة الثانية والنصف ظُهر أمس الثلاثاء في القرية التي تحوي قرابة 30 منزلاً وأربعة مساجد. وبعد المغرب تمت إعادة التيار لمعظم منازل القرية، وبقيت ستة منازل ومسجدان بلا تيار نتيجة احتراق محول توزيع.

وإثر ذلك وعدت الشركة بإحضار المحول من محافظة المخواة، ولكن لم يصل حتى الآن. وعذر الشركة أن الطريق مقطوع نتيجة الأمطار، ويتطلب إحضار شيول لفتح الطريق، الذي حضر عند الساعة الحادية عشرة ونصف مساء. فهل يحتاج إحضار الشيول لـ 10 ساعات؟ وكم سيحتاج من وقت للفتح، ثم كم سيستغرقون لإصلاح العُطل واستبدال المحول؟

وقال الأهالي: منازلنا بها عجزة ونساء وأطفال، ونحن في فصل الصيف، ودرجات الحرارة عالية في المناطق التهامية، كما أن لحوم الأضاحي فسدت في ثلاجات منازلنا، فضلاً عن المرضى الذين يعيشون على أجهزة كهربائية.

وبيّن لـ"سبق" مصدر بشركة الكهرباء أنه يوجد محول توزيع محترق، وتأثر منه 6 مشتركين، وأُسند استبدال المحول في حينه للفرقة المختصة. علمًا بأن المنطقة تشهد عواصف وأمطارًا، والطريق كان مقطوعًا، وتم استدعاء شيول لفتح الطريق؛ وهو ما أخّر العمل.