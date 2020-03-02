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بعد مباشرته للعمل.. "محافظ بحرة" يستقبل أعضاء مجلس الأهالي

قدموا له التهنئة بمناسبة تعيينه.. واستعرضوا جهودهم التنموية

استقبل محافظ محافظة بحرة، رجاء السلمي، في مقر المحافظة، اليوم، أعضاء مجلس أهالي المحافظة الذين قدموا له التهنئة بمناسبة تعيينه محافظاً لبحرة.

ورحب محافظ بحرة بأعضاء مجلس الأهالي معبراً عن سعادته بهذا اللقاء، ومشيرًا إلى أهمية مجلس الأهالي في المشاركة في تنمية المحافظة بالإضافة إلى أهمية مشاركة الشباب في المجلس فيما يخدم الوطن ويحقق رؤية وتطلعات القيادة حفظها الله.

وقدم أعضاء مجلس الأهالي نبذة عن عمل وجهود المجلس في الفترة الماضية في خدمة المحافظة .

قدم محافظ بحرة شكره لأعضاء مجلس الأهالي على ما أبدوه من مشاعر طيبة ومن جهود مباركة، سائلا الله -عز وجل- التوفيق والسداد لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.

محافظ محافظة بحرة رجاء السلمي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بعد مباشرته للعمل.. "محافظ بحرة" يستقبل أعضاء مجلس الأهالي
سبق

استقبل محافظ محافظة بحرة، رجاء السلمي، في مقر المحافظة، اليوم، أعضاء مجلس أهالي المحافظة الذين قدموا له التهنئة بمناسبة تعيينه محافظاً لبحرة.

ورحب محافظ بحرة بأعضاء مجلس الأهالي معبراً عن سعادته بهذا اللقاء، ومشيرًا إلى أهمية مجلس الأهالي في المشاركة في تنمية المحافظة بالإضافة إلى أهمية مشاركة الشباب في المجلس فيما يخدم الوطن ويحقق رؤية وتطلعات القيادة حفظها الله.

وقدم أعضاء مجلس الأهالي نبذة عن عمل وجهود المجلس في الفترة الماضية في خدمة المحافظة .

قدم محافظ بحرة شكره لأعضاء مجلس الأهالي على ما أبدوه من مشاعر طيبة ومن جهود مباركة، سائلا الله -عز وجل- التوفيق والسداد لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
03:34 PM

بعد مباشرته للعمل.. "محافظ بحرة" يستقبل أعضاء مجلس الأهالي

قدموا له التهنئة بمناسبة تعيينه.. واستعرضوا جهودهم التنموية

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
370

استقبل محافظ محافظة بحرة، رجاء السلمي، في مقر المحافظة، اليوم، أعضاء مجلس أهالي المحافظة الذين قدموا له التهنئة بمناسبة تعيينه محافظاً لبحرة.

ورحب محافظ بحرة بأعضاء مجلس الأهالي معبراً عن سعادته بهذا اللقاء، ومشيرًا إلى أهمية مجلس الأهالي في المشاركة في تنمية المحافظة بالإضافة إلى أهمية مشاركة الشباب في المجلس فيما يخدم الوطن ويحقق رؤية وتطلعات القيادة حفظها الله.

وقدم أعضاء مجلس الأهالي نبذة عن عمل وجهود المجلس في الفترة الماضية في خدمة المحافظة .

قدم محافظ بحرة شكره لأعضاء مجلس الأهالي على ما أبدوه من مشاعر طيبة ومن جهود مباركة، سائلا الله -عز وجل- التوفيق والسداد لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.

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