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أمير تبوك يوجه كافة الإدارات بتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين

أكد على تنفيذ التعليمات ومتابعة توفر السلع ومراقبة الأسعار

وجه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمبر منطقة تبوك، كافة الإدارات المعنية بتقديم الخدمة للمواطنين والمواطنات والمقيمين، وبذل الجهود لتنفيذ كل التعليمات والقرارات التي اتخذتها الدولة، والتدابير الوقائية لمواجهات فيروس كورونا.

كما وجه أمير تبوك أمانة المنطقة والجهات الأمنية بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة في ذلك الشأن. ووجه فرع وزارة التجارة لمتابعة الأسواق، والتأكد من توفر كافة السلع وعدم رفع الأسعار، مشيدًا بجهود منسوبي الشؤون الصحية بالمنطقة والتأكيد على مواصلة العمل.

وأكد أمير تبوك على وكيل إمارة المنطقة بمواصلة العمل والرفع من مستوى التنسيق بين الجميع، بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين؛ ومنها تعزيز الخدمات التقنية التي يستطيع المواطن والمقيم الاستفادة منها من منزله، مشددًا على أن تفاعل المواطنين والمقيمين وتعاونهم والتزامهم مع ما يتم؛ لا يقلّ أهمية عما يُبذل من جهود، سائلًا الله أن يحفظ الجميع ويقيهم الشرور والوباء، ويديم على البلاد الخير في ظل قيادتها الحكيمة.

أمير تبوك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يوجه كافة الإدارات بتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين
سبق

وجه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمبر منطقة تبوك، كافة الإدارات المعنية بتقديم الخدمة للمواطنين والمواطنات والمقيمين، وبذل الجهود لتنفيذ كل التعليمات والقرارات التي اتخذتها الدولة، والتدابير الوقائية لمواجهات فيروس كورونا.

كما وجه أمير تبوك أمانة المنطقة والجهات الأمنية بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة في ذلك الشأن. ووجه فرع وزارة التجارة لمتابعة الأسواق، والتأكد من توفر كافة السلع وعدم رفع الأسعار، مشيدًا بجهود منسوبي الشؤون الصحية بالمنطقة والتأكيد على مواصلة العمل.

وأكد أمير تبوك على وكيل إمارة المنطقة بمواصلة العمل والرفع من مستوى التنسيق بين الجميع، بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين؛ ومنها تعزيز الخدمات التقنية التي يستطيع المواطن والمقيم الاستفادة منها من منزله، مشددًا على أن تفاعل المواطنين والمقيمين وتعاونهم والتزامهم مع ما يتم؛ لا يقلّ أهمية عما يُبذل من جهود، سائلًا الله أن يحفظ الجميع ويقيهم الشرور والوباء، ويديم على البلاد الخير في ظل قيادتها الحكيمة.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
06:45 PM

أمير تبوك يوجه كافة الإدارات بتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين

أكد على تنفيذ التعليمات ومتابعة توفر السلع ومراقبة الأسعار

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بدر الجبل - تبوك
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وجه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمبر منطقة تبوك، كافة الإدارات المعنية بتقديم الخدمة للمواطنين والمواطنات والمقيمين، وبذل الجهود لتنفيذ كل التعليمات والقرارات التي اتخذتها الدولة، والتدابير الوقائية لمواجهات فيروس كورونا.

كما وجه أمير تبوك أمانة المنطقة والجهات الأمنية بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة في ذلك الشأن. ووجه فرع وزارة التجارة لمتابعة الأسواق، والتأكد من توفر كافة السلع وعدم رفع الأسعار، مشيدًا بجهود منسوبي الشؤون الصحية بالمنطقة والتأكيد على مواصلة العمل.

وأكد أمير تبوك على وكيل إمارة المنطقة بمواصلة العمل والرفع من مستوى التنسيق بين الجميع، بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين؛ ومنها تعزيز الخدمات التقنية التي يستطيع المواطن والمقيم الاستفادة منها من منزله، مشددًا على أن تفاعل المواطنين والمقيمين وتعاونهم والتزامهم مع ما يتم؛ لا يقلّ أهمية عما يُبذل من جهود، سائلًا الله أن يحفظ الجميع ويقيهم الشرور والوباء، ويديم على البلاد الخير في ظل قيادتها الحكيمة.

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