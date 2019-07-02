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"قانون التمييز العنصري" يُعرض قريباً أمام مجلس الشورى

يطبق على ممارسة النعرات القبلية والمناطقية وبث الكراهية

اقتربت اللجنة الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى من إنهاء دراسة مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية لتقديمه للمجلس.

وقالت الدكتورة عضو مجلس الشورى إقبال درندري عبر حسابها بـ"تويتر": يهدف لتجريم التمييز ضد الأفراد والجماعات ومنع الانتقاص بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة أو الدين أو المعتقد أو المذهب أو المنطقة أو المهنة.

‏وأضافت: كما يهدف نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية لتجريم نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية اوالقائمة على التصنيفات الفكرية أوالسياسية وتعزيز الوحدة الوطنية، ومنع ما يؤدي للانقسام والفتنة، وحماية أماكن أداء الشعائر الدينية والرموز التاريخية المشكّلة للهوية.

وأضافت: يشتمل "نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية" على عقوبات بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وغرامات مالية لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي.

يذكر أن مشروع القانون المقترح المكون من 13 مادة يجرّم التحريض على الكراهية بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات، ومنع الانتقاص منهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة أو الدين أو المعتقد أو المذهب أو المنطقة أو المهنة، والحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية أو القائمة على التصنيفات الفكرية أو السياسية، وحماية أماكن أداء الشعائر الدينية، ومنع الاعتداء عليها بكل الأنواع أو الإساءة إلى المقدسات، أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية، إضافة إلى حماية أماكن دفن الموتى وكذلك بحماية المقابر؛ تأكيداً لما نص عليه الشرع الحنيف، وتعزيز الوحدة الوطنية كواجب لمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

ويهدف المشروع المقدم من الأعضاء إلى منع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو الإساءة إلى المقدسات المرعية، أو النيل من الرموز التاريخية المشكّلة للهوية الحضارية، وعدَّ النظام المقترح المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء، جريمة ازدراء أديان، وأيضاً الإساءة إلى الأنبياء والرسل أو أزواجهم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة من الصور، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي.

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"قانون التمييز العنصري" يُعرض قريباً أمام مجلس الشورى
سبق

اقتربت اللجنة الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى من إنهاء دراسة مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية لتقديمه للمجلس.

وقالت الدكتورة عضو مجلس الشورى إقبال درندري عبر حسابها بـ"تويتر": يهدف لتجريم التمييز ضد الأفراد والجماعات ومنع الانتقاص بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة أو الدين أو المعتقد أو المذهب أو المنطقة أو المهنة.

‏وأضافت: كما يهدف نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية لتجريم نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية اوالقائمة على التصنيفات الفكرية أوالسياسية وتعزيز الوحدة الوطنية، ومنع ما يؤدي للانقسام والفتنة، وحماية أماكن أداء الشعائر الدينية والرموز التاريخية المشكّلة للهوية.

وأضافت: يشتمل "نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية" على عقوبات بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وغرامات مالية لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي.

يذكر أن مشروع القانون المقترح المكون من 13 مادة يجرّم التحريض على الكراهية بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات، ومنع الانتقاص منهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة أو الدين أو المعتقد أو المذهب أو المنطقة أو المهنة، والحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية أو القائمة على التصنيفات الفكرية أو السياسية، وحماية أماكن أداء الشعائر الدينية، ومنع الاعتداء عليها بكل الأنواع أو الإساءة إلى المقدسات، أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية، إضافة إلى حماية أماكن دفن الموتى وكذلك بحماية المقابر؛ تأكيداً لما نص عليه الشرع الحنيف، وتعزيز الوحدة الوطنية كواجب لمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

ويهدف المشروع المقدم من الأعضاء إلى منع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو الإساءة إلى المقدسات المرعية، أو النيل من الرموز التاريخية المشكّلة للهوية الحضارية، وعدَّ النظام المقترح المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء، جريمة ازدراء أديان، وأيضاً الإساءة إلى الأنبياء والرسل أو أزواجهم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة من الصور، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
05:26 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
06:48 PM

"قانون التمييز العنصري" يُعرض قريباً أمام مجلس الشورى

يطبق على ممارسة النعرات القبلية والمناطقية وبث الكراهية

A A A
خلود غنام - الرياض
10
1,914

اقتربت اللجنة الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى من إنهاء دراسة مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية لتقديمه للمجلس.

وقالت الدكتورة عضو مجلس الشورى إقبال درندري عبر حسابها بـ"تويتر": يهدف لتجريم التمييز ضد الأفراد والجماعات ومنع الانتقاص بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة أو الدين أو المعتقد أو المذهب أو المنطقة أو المهنة.

‏وأضافت: كما يهدف نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية لتجريم نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية اوالقائمة على التصنيفات الفكرية أوالسياسية وتعزيز الوحدة الوطنية، ومنع ما يؤدي للانقسام والفتنة، وحماية أماكن أداء الشعائر الدينية والرموز التاريخية المشكّلة للهوية.

وأضافت: يشتمل "نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية" على عقوبات بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وغرامات مالية لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي.

يذكر أن مشروع القانون المقترح المكون من 13 مادة يجرّم التحريض على الكراهية بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات، ومنع الانتقاص منهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة أو الدين أو المعتقد أو المذهب أو المنطقة أو المهنة، والحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية أو القائمة على التصنيفات الفكرية أو السياسية، وحماية أماكن أداء الشعائر الدينية، ومنع الاعتداء عليها بكل الأنواع أو الإساءة إلى المقدسات، أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية، إضافة إلى حماية أماكن دفن الموتى وكذلك بحماية المقابر؛ تأكيداً لما نص عليه الشرع الحنيف، وتعزيز الوحدة الوطنية كواجب لمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

ويهدف المشروع المقدم من الأعضاء إلى منع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو الإساءة إلى المقدسات المرعية، أو النيل من الرموز التاريخية المشكّلة للهوية الحضارية، وعدَّ النظام المقترح المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء، جريمة ازدراء أديان، وأيضاً الإساءة إلى الأنبياء والرسل أو أزواجهم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة من الصور، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي.

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