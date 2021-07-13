النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1295 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 946 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالأسماء.. "خيركم" تعلن الفائزين الأوائل بمسابقة وزير الرياضة

شارك فيها 30 طالبًا من خلال ثلاثة فروع قرآنية

أعلنت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة أسماء الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة وزير الرياضة للقرآن الكريم والتي أقيمت بمقر الجمعية بمشاركة ٣٠ طالباً من أبناء حلقات القرآن بالمحافظة.

وحصل على المراكز الأولى في الفرع الأول كل من عبدالقادر مروان صقعة، عمر عثمان العمودي، عمر عبدالعزيز سلوم، وفاز بالمراكز الأولى بالفرع الثاني الطلاب: يوسف مساعد الرحيلي، محمد بن محفوظ، فارس سالم باواكد، فيما نال المراكز الثلاثة الأولى في الفرع الثالث كل من عبدالرحمن صابر با مخرمة، بدر عبدالرحمن خضير، وأصيل علي الغامدي.

وأقيمت المسابقة بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بجدة وتهدف لبث روح المنافسة بين الطلاب وتشجيعهم على إتقان حفظ كتاب الله وقد شارك فيها ٣٠ طالباً من خلال ثلاثة فروع قرآنية، وقد انتقل الثلاثة الأوائل من كل فرع للمرحلة الثانية والختامية والتي تقام بالمدينة المنورة في شهر صفر من العام القادم.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي، شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على إقامة هذه المسابقة الداعمة لأهل القرآن، مؤكداً أن ذلك غير مستغرب عن ولاة الأمر الذين جعلوا القرآن الكريم دستوراً للبلاد ويحرصون كل الحرص على نشره وتعليمه وإكرام أهله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالأسماء.. "خيركم" تعلن الفائزين الأوائل بمسابقة وزير الرياضة
سبق

أعلنت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة أسماء الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة وزير الرياضة للقرآن الكريم والتي أقيمت بمقر الجمعية بمشاركة ٣٠ طالباً من أبناء حلقات القرآن بالمحافظة.

وحصل على المراكز الأولى في الفرع الأول كل من عبدالقادر مروان صقعة، عمر عثمان العمودي، عمر عبدالعزيز سلوم، وفاز بالمراكز الأولى بالفرع الثاني الطلاب: يوسف مساعد الرحيلي، محمد بن محفوظ، فارس سالم باواكد، فيما نال المراكز الثلاثة الأولى في الفرع الثالث كل من عبدالرحمن صابر با مخرمة، بدر عبدالرحمن خضير، وأصيل علي الغامدي.

وأقيمت المسابقة بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بجدة وتهدف لبث روح المنافسة بين الطلاب وتشجيعهم على إتقان حفظ كتاب الله وقد شارك فيها ٣٠ طالباً من خلال ثلاثة فروع قرآنية، وقد انتقل الثلاثة الأوائل من كل فرع للمرحلة الثانية والختامية والتي تقام بالمدينة المنورة في شهر صفر من العام القادم.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي، شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على إقامة هذه المسابقة الداعمة لأهل القرآن، مؤكداً أن ذلك غير مستغرب عن ولاة الأمر الذين جعلوا القرآن الكريم دستوراً للبلاد ويحرصون كل الحرص على نشره وتعليمه وإكرام أهله.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
03:41 PM

بالأسماء.. "خيركم" تعلن الفائزين الأوائل بمسابقة وزير الرياضة

شارك فيها 30 طالبًا من خلال ثلاثة فروع قرآنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
374

أعلنت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة أسماء الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة وزير الرياضة للقرآن الكريم والتي أقيمت بمقر الجمعية بمشاركة ٣٠ طالباً من أبناء حلقات القرآن بالمحافظة.

وحصل على المراكز الأولى في الفرع الأول كل من عبدالقادر مروان صقعة، عمر عثمان العمودي، عمر عبدالعزيز سلوم، وفاز بالمراكز الأولى بالفرع الثاني الطلاب: يوسف مساعد الرحيلي، محمد بن محفوظ، فارس سالم باواكد، فيما نال المراكز الثلاثة الأولى في الفرع الثالث كل من عبدالرحمن صابر با مخرمة، بدر عبدالرحمن خضير، وأصيل علي الغامدي.

وأقيمت المسابقة بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بجدة وتهدف لبث روح المنافسة بين الطلاب وتشجيعهم على إتقان حفظ كتاب الله وقد شارك فيها ٣٠ طالباً من خلال ثلاثة فروع قرآنية، وقد انتقل الثلاثة الأوائل من كل فرع للمرحلة الثانية والختامية والتي تقام بالمدينة المنورة في شهر صفر من العام القادم.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي، شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على إقامة هذه المسابقة الداعمة لأهل القرآن، مؤكداً أن ذلك غير مستغرب عن ولاة الأمر الذين جعلوا القرآن الكريم دستوراً للبلاد ويحرصون كل الحرص على نشره وتعليمه وإكرام أهله.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,848
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,041
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,393
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,811

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة