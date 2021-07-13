بالأسماء.. "خيركم" تعلن الفائزين الأوائل بمسابقة وزير الرياضة

شارك فيها 30 طالبًا من خلال ثلاثة فروع قرآنية

أعلنت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة أسماء الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة وزير الرياضة للقرآن الكريم والتي أقيمت بمقر الجمعية بمشاركة ٣٠ طالباً من أبناء حلقات القرآن بالمحافظة.

وحصل على المراكز الأولى في الفرع الأول كل من عبدالقادر مروان صقعة، عمر عثمان العمودي، عمر عبدالعزيز سلوم، وفاز بالمراكز الأولى بالفرع الثاني الطلاب: يوسف مساعد الرحيلي، محمد بن محفوظ، فارس سالم باواكد، فيما نال المراكز الثلاثة الأولى في الفرع الثالث كل من عبدالرحمن صابر با مخرمة، بدر عبدالرحمن خضير، وأصيل علي الغامدي.

وأقيمت المسابقة بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بجدة وتهدف لبث روح المنافسة بين الطلاب وتشجيعهم على إتقان حفظ كتاب الله وقد شارك فيها ٣٠ طالباً من خلال ثلاثة فروع قرآنية، وقد انتقل الثلاثة الأوائل من كل فرع للمرحلة الثانية والختامية والتي تقام بالمدينة المنورة في شهر صفر من العام القادم.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي، شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على إقامة هذه المسابقة الداعمة لأهل القرآن، مؤكداً أن ذلك غير مستغرب عن ولاة الأمر الذين جعلوا القرآن الكريم دستوراً للبلاد ويحرصون كل الحرص على نشره وتعليمه وإكرام أهله.