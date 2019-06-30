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إعلان نتائج القبول لحملة الثانوية بالجامعة الإلكترونية 6 ذي القعدة

تقدم لها هذا العام ما يزيد على 105000 من الجنسين لمختلف التخصصات

بدأت إجراءات فرز المتقدمين على برامج البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440 / 1441 هـ، استعداداً لإعلان نتائج القبول يوم الثلاثاء 1440/11/06هـ.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين أنه تقدم للجامعة هذا العام ما يزيد على 105000 من الجنسين لمختلف تخصصات وفروع الجامعة، مبيناً أن تنامي الإقبال على الجامعة بهذا العدد يظهر أهمية نمط التعليم المدمج الذي تقدمه الجامعة حيث زاد الطلب عليه أكثر في الخمس سنوات الأخيرة.

وبين أن الجامعة تقدم برامج وتخصصات نوعية عالية الجودة لشرائح المجتمع تتوافق مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030، كما أن نظام الجامعة يتيح الفرصة لمن هم على رأس العمل لتطوير مهاراتهم وإثراء خبراتهم وزيادة تحصيلهم العلمي.

وأضاف الدكتور الحسين أن بروز التعليم المدمج الذي يتضمن مزيجاً متكاملاً وعناصر مختارة بعناية بين التعلم وجهاً لوجه والتعلم من خلال وسائل الاتصال والتقنية الحديثة موفراً بذلك المرونة ومستفيداً من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ، لينتشر في وقت وجيز بين مؤسسات التعليم العالي الرائدة عالميًا، ويتصدر قائمة الاتجاهات الحديثة في التعليم العالي مؤخرًا، حيث يوفر التعليم المدمج فرصاً لمؤسسات التعليم العالي من أجل تحقيق مخرجات التعلم اللازمة لتلبية احتياجات العصر الحديث لعالم تسيطر عليه العولمة والتقنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعلان نتائج القبول لحملة الثانوية بالجامعة الإلكترونية 6 ذي القعدة
سبق

بدأت إجراءات فرز المتقدمين على برامج البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440 / 1441 هـ، استعداداً لإعلان نتائج القبول يوم الثلاثاء 1440/11/06هـ.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين أنه تقدم للجامعة هذا العام ما يزيد على 105000 من الجنسين لمختلف تخصصات وفروع الجامعة، مبيناً أن تنامي الإقبال على الجامعة بهذا العدد يظهر أهمية نمط التعليم المدمج الذي تقدمه الجامعة حيث زاد الطلب عليه أكثر في الخمس سنوات الأخيرة.

وبين أن الجامعة تقدم برامج وتخصصات نوعية عالية الجودة لشرائح المجتمع تتوافق مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030، كما أن نظام الجامعة يتيح الفرصة لمن هم على رأس العمل لتطوير مهاراتهم وإثراء خبراتهم وزيادة تحصيلهم العلمي.

وأضاف الدكتور الحسين أن بروز التعليم المدمج الذي يتضمن مزيجاً متكاملاً وعناصر مختارة بعناية بين التعلم وجهاً لوجه والتعلم من خلال وسائل الاتصال والتقنية الحديثة موفراً بذلك المرونة ومستفيداً من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ، لينتشر في وقت وجيز بين مؤسسات التعليم العالي الرائدة عالميًا، ويتصدر قائمة الاتجاهات الحديثة في التعليم العالي مؤخرًا، حيث يوفر التعليم المدمج فرصاً لمؤسسات التعليم العالي من أجل تحقيق مخرجات التعلم اللازمة لتلبية احتياجات العصر الحديث لعالم تسيطر عليه العولمة والتقنية.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
09:01 PM

إعلان نتائج القبول لحملة الثانوية بالجامعة الإلكترونية 6 ذي القعدة

تقدم لها هذا العام ما يزيد على 105000 من الجنسين لمختلف التخصصات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت إجراءات فرز المتقدمين على برامج البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440 / 1441 هـ، استعداداً لإعلان نتائج القبول يوم الثلاثاء 1440/11/06هـ.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين أنه تقدم للجامعة هذا العام ما يزيد على 105000 من الجنسين لمختلف تخصصات وفروع الجامعة، مبيناً أن تنامي الإقبال على الجامعة بهذا العدد يظهر أهمية نمط التعليم المدمج الذي تقدمه الجامعة حيث زاد الطلب عليه أكثر في الخمس سنوات الأخيرة.

وبين أن الجامعة تقدم برامج وتخصصات نوعية عالية الجودة لشرائح المجتمع تتوافق مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030، كما أن نظام الجامعة يتيح الفرصة لمن هم على رأس العمل لتطوير مهاراتهم وإثراء خبراتهم وزيادة تحصيلهم العلمي.

وأضاف الدكتور الحسين أن بروز التعليم المدمج الذي يتضمن مزيجاً متكاملاً وعناصر مختارة بعناية بين التعلم وجهاً لوجه والتعلم من خلال وسائل الاتصال والتقنية الحديثة موفراً بذلك المرونة ومستفيداً من التقدم التكنولوجي في التصميم والتنفيذ، لينتشر في وقت وجيز بين مؤسسات التعليم العالي الرائدة عالميًا، ويتصدر قائمة الاتجاهات الحديثة في التعليم العالي مؤخرًا، حيث يوفر التعليم المدمج فرصاً لمؤسسات التعليم العالي من أجل تحقيق مخرجات التعلم اللازمة لتلبية احتياجات العصر الحديث لعالم تسيطر عليه العولمة والتقنية.

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