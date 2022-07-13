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مجلس الوزراء يوافق على نظام البيئة الجديد

‫ أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 729 بالموافقة على نظام البيئة الجديد في المملكة

مجلس الوزراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس الوزراء يوافق على نظام البيئة الجديد
سبق

‫ أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 729 بالموافقة على نظام البيئة الجديد في المملكة

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
07:44 PM
اخر تعديل
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
10:16 PM

مجلس الوزراء يوافق على نظام البيئة الجديد

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
3,241

‫ أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 729 بالموافقة على نظام البيئة الجديد في المملكة

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