أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 729 بالموافقة على نظام البيئة الجديد في المملكة
مجلس الوزراء يوافق على نظام البيئة الجديد
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 729 بالموافقة على نظام البيئة الجديد في المملكةمجلس الوزراء
اعلان
مجلس الوزراء يوافق على نظام البيئة الجديدعبدالله البرقاوي سبق 2020-07-13
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
07:44 PM
اخر تعديل
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
10:16 PM
مجلس الوزراء يوافق على نظام البيئة الجديد
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 729 بالموافقة على نظام البيئة الجديد في المملكة
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
7,776
91 مليار ..
29 يناير
19,100
70 مليار ..
26 أكتوبر
23,816
53.8 مليار
31 يوليو
44,000
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟
حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!
غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!
بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!
محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟
ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..
عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية
عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"
حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟
عبدالرحمن المرشد
ما بعد "كورونا"!
ساير المنيعي