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شاهد.. "الأمطار" تُسقط لوحة ضخمة في أحد شوارع رنية.. وتحميل البلدية المسؤولية

الأهالي يتساءلون عبر "سبق": هل تنتظر البلدية حدوث مكروه لتتحرك وتعمل؟

تسببت الأمطار التي شهدتها محافظة رنية هذا اليوم في سقوط اللوحة الخاصة بمدخل المحافظة الجنوبي التابعة لبلدية المحافظة؛ ما أعاق حركة السير دون أن تصيب أحدًا بمكروه - ولله الحمد -.

وسقطت "اللوحة" الواقعة في أحد الطرق الرئيسة والمقصودة من المسافرين والسكان نظرًا لهطول الأمطار المصحوبة برياح نشطة.

وحمَّل عدد من "الأهالي" البلدية مسؤولية عدم الصيانة الدورية لمثل هذه اللوحات الضخمة التي تقع تحت مسؤوليتها، وسط تساؤلاتهم عمن يتحمل تبعات أخطارها لو أصابت أحدًا بمكروه - لا قدر الله -. مضيفين في تساؤلهم عبر "سبق": هل تنتظر البلدية حدوث مكروه - لا قدر الله - لتتحرك وتعمل؟

يُشار إلى أن الحالة المطرية التي شهدتها مناطق متفرقة من السعودية هذا اليوم شملت محافظة رنية بأمطار متوسطة إلى غزيرة؛ وسالت معها الأودية والشعاب، وساهمت في خروج المتنزهين للاستمتاع بالأجواء الماطرة، وسط تحذيرات فرق الدفاع المدني من خطورة الوجود بالقرب من الأودية والشعاب في مثل هذه الأجواء.

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شاهد.. "الأمطار" تُسقط لوحة ضخمة في أحد شوارع رنية.. وتحميل البلدية المسؤولية
سبق

تسببت الأمطار التي شهدتها محافظة رنية هذا اليوم في سقوط اللوحة الخاصة بمدخل المحافظة الجنوبي التابعة لبلدية المحافظة؛ ما أعاق حركة السير دون أن تصيب أحدًا بمكروه - ولله الحمد -.

وسقطت "اللوحة" الواقعة في أحد الطرق الرئيسة والمقصودة من المسافرين والسكان نظرًا لهطول الأمطار المصحوبة برياح نشطة.

وحمَّل عدد من "الأهالي" البلدية مسؤولية عدم الصيانة الدورية لمثل هذه اللوحات الضخمة التي تقع تحت مسؤوليتها، وسط تساؤلاتهم عمن يتحمل تبعات أخطارها لو أصابت أحدًا بمكروه - لا قدر الله -. مضيفين في تساؤلهم عبر "سبق": هل تنتظر البلدية حدوث مكروه - لا قدر الله - لتتحرك وتعمل؟

يُشار إلى أن الحالة المطرية التي شهدتها مناطق متفرقة من السعودية هذا اليوم شملت محافظة رنية بأمطار متوسطة إلى غزيرة؛ وسالت معها الأودية والشعاب، وساهمت في خروج المتنزهين للاستمتاع بالأجواء الماطرة، وسط تحذيرات فرق الدفاع المدني من خطورة الوجود بالقرب من الأودية والشعاب في مثل هذه الأجواء.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
09:47 PM

شاهد.. "الأمطار" تُسقط لوحة ضخمة في أحد شوارع رنية.. وتحميل البلدية المسؤولية

الأهالي يتساءلون عبر "سبق": هل تنتظر البلدية حدوث مكروه لتتحرك وتعمل؟

A A A
عمر السبيعي - رنية
5
14,947

تسببت الأمطار التي شهدتها محافظة رنية هذا اليوم في سقوط اللوحة الخاصة بمدخل المحافظة الجنوبي التابعة لبلدية المحافظة؛ ما أعاق حركة السير دون أن تصيب أحدًا بمكروه - ولله الحمد -.

وسقطت "اللوحة" الواقعة في أحد الطرق الرئيسة والمقصودة من المسافرين والسكان نظرًا لهطول الأمطار المصحوبة برياح نشطة.

وحمَّل عدد من "الأهالي" البلدية مسؤولية عدم الصيانة الدورية لمثل هذه اللوحات الضخمة التي تقع تحت مسؤوليتها، وسط تساؤلاتهم عمن يتحمل تبعات أخطارها لو أصابت أحدًا بمكروه - لا قدر الله -. مضيفين في تساؤلهم عبر "سبق": هل تنتظر البلدية حدوث مكروه - لا قدر الله - لتتحرك وتعمل؟

يُشار إلى أن الحالة المطرية التي شهدتها مناطق متفرقة من السعودية هذا اليوم شملت محافظة رنية بأمطار متوسطة إلى غزيرة؛ وسالت معها الأودية والشعاب، وساهمت في خروج المتنزهين للاستمتاع بالأجواء الماطرة، وسط تحذيرات فرق الدفاع المدني من خطورة الوجود بالقرب من الأودية والشعاب في مثل هذه الأجواء.

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