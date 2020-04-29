النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من 30 إبريل.. بكين تخفض حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا

سجل البر الرئيس الصيني 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أنها ستخفض مستوى الرد الطارئ على تفشي فيروس كورونا، في العاصمة بكين، من المستوى الأعلى إلى المستوى الثاني بداية من 30 إبريل.

وقال تشن بي نائب السكرتير العام لحكومة بلدية بكين في مؤتمر صحفي، إن هذا القرار اتخذ بعدما لم تشهد المدينة حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، سواء كانت حالات محلية أو وافدة لمدة 13 يوماً على التوالي.

ووفق روسيا اليوم كانت بكين فعلت في 24 يناير، المستوى الأعلى للرد الطارئ الخاص بالصحة العامة لاحتواء تفشي المرض.

وسجل البر الرئيس الصيني 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، في آخر حصيلة مقارنة مع ست حالات قبلها بيوم، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى 82858.

وظل عدد الوفيات في البر الرئيس بسبب المرض دون تغيير عند 4633.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
من 30 إبريل.. بكين تخفض حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا
سبق

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أنها ستخفض مستوى الرد الطارئ على تفشي فيروس كورونا، في العاصمة بكين، من المستوى الأعلى إلى المستوى الثاني بداية من 30 إبريل.

وقال تشن بي نائب السكرتير العام لحكومة بلدية بكين في مؤتمر صحفي، إن هذا القرار اتخذ بعدما لم تشهد المدينة حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، سواء كانت حالات محلية أو وافدة لمدة 13 يوماً على التوالي.

ووفق روسيا اليوم كانت بكين فعلت في 24 يناير، المستوى الأعلى للرد الطارئ الخاص بالصحة العامة لاحتواء تفشي المرض.

وسجل البر الرئيس الصيني 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، في آخر حصيلة مقارنة مع ست حالات قبلها بيوم، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى 82858.

وظل عدد الوفيات في البر الرئيس بسبب المرض دون تغيير عند 4633.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
08:55 PM

من 30 إبريل.. بكين تخفض حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا

سجل البر الرئيس الصيني 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,566

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أنها ستخفض مستوى الرد الطارئ على تفشي فيروس كورونا، في العاصمة بكين، من المستوى الأعلى إلى المستوى الثاني بداية من 30 إبريل.

وقال تشن بي نائب السكرتير العام لحكومة بلدية بكين في مؤتمر صحفي، إن هذا القرار اتخذ بعدما لم تشهد المدينة حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، سواء كانت حالات محلية أو وافدة لمدة 13 يوماً على التوالي.

ووفق روسيا اليوم كانت بكين فعلت في 24 يناير، المستوى الأعلى للرد الطارئ الخاص بالصحة العامة لاحتواء تفشي المرض.

وسجل البر الرئيس الصيني 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، في آخر حصيلة مقارنة مع ست حالات قبلها بيوم، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى 82858.

وظل عدد الوفيات في البر الرئيس بسبب المرض دون تغيير عند 4633.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,683
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,367
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,754
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,775

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة