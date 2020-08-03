خلال 48 ساعة .. ٩١٤١٥ أضحية استقبلتها مسالخ الرياض

استقبلت مسالخ مدينة الرياض ٩١٤١٥ أضحية خلال 48 ساعة.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: بإشراف مراقبين صحيين وأطباء بيطريين.. ٩١٤١٥ أضحية استقبلتها مسالخ #أمانة_منطقة_الرياض المتنقلة والثابتة خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية.
استقبلت مسالخ مدينة الرياض ٩١٤١٥ أضحية خلال 48 ساعة.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: بإشراف مراقبين صحيين وأطباء بيطريين.. ٩١٤١٥ أضحية استقبلتها مسالخ #أمانة_منطقة_الرياض المتنقلة والثابتة خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية.أمانة الرياض الرياض
استقبلت مسالخ مدينة الرياض ٩١٤١٥ أضحية خلال 48 ساعة.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: بإشراف مراقبين صحيين وأطباء بيطريين.. ٩١٤١٥ أضحية استقبلتها مسالخ #أمانة_منطقة_الرياض المتنقلة والثابتة خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية.
استقبلت مسالخ مدينة الرياض ٩١٤١٥ أضحية خلال 48 ساعة.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: بإشراف مراقبين صحيين وأطباء بيطريين.. ٩١٤١٥ أضحية استقبلتها مسالخ #أمانة_منطقة_الرياض المتنقلة والثابتة خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية.