النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال 48 ساعة .. ٩١٤١٥ أضحية استقبلتها مسالخ الرياض

الأمانة: المتنقلة والثابتة وبإشراف مراقبين صحيين وبيطريين

استقبلت مسالخ مدينة الرياض ٩١٤١٥ أضحية خلال 48 ساعة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: بإشراف مراقبين صحيين وأطباء بيطريين.. ٩١٤١٥ أضحية استقبلتها مسالخ #أمانة_منطقة_الرياض المتنقلة والثابتة خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال 48 ساعة .. ٩١٤١٥ أضحية استقبلتها مسالخ الرياض
سبق

استقبلت مسالخ مدينة الرياض ٩١٤١٥ أضحية خلال 48 ساعة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: بإشراف مراقبين صحيين وأطباء بيطريين.. ٩١٤١٥ أضحية استقبلتها مسالخ #أمانة_منطقة_الرياض المتنقلة والثابتة خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
08:33 AM

خلال 48 ساعة .. ٩١٤١٥ أضحية استقبلتها مسالخ الرياض

الأمانة: المتنقلة والثابتة وبإشراف مراقبين صحيين وبيطريين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
454

استقبلت مسالخ مدينة الرياض ٩١٤١٥ أضحية خلال 48 ساعة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: بإشراف مراقبين صحيين وأطباء بيطريين.. ٩١٤١٥ أضحية استقبلتها مسالخ #أمانة_منطقة_الرياض المتنقلة والثابتة خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,621
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,121
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,836
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,363

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة