النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انطلاق مؤتمر "ملكية الجبيل" للاستجابة لحالات الطوارئ 2020

بهدف رفع مستوى المعرفة لدى فِرَق الاستجابة في مواجهة التحديات

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، بحضور محافظ الجبيل عبدالله العسكر، مساء أمس الاثنين أعمالَ مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020)، الذي تُنَظّمه الهيئة الملكية بالجبيل في مركز الملك عبدالله الحضاري بالمدينة الصناعية.

وأكد مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس سعيد الشهري، أن هذا المؤتمر يهدف إلى رفع مستوى المعرفة لدى فِرَق الاستجابة لحالات الطوارئ في مواجهة التحديات وإدارة الحرائق والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في المنطقة.

وأضاف "الشهري": من هذا المنطلق حرصت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، على تنظيم هذا المؤتمر انطلاقًا من استراتيجيتها في إدارة الحالات الطارئة والأزمات، والتي تتمحور حول تقديم خدمات السلامة والوقاية من الحرائق والاستجابة لحماية المنشآت والمرافق الحيوية.

ولفت إلى أن ما نشهده من تطور كبير وسريع في كل المجالات يتطلب استراتيجية علمية وعملية لفِرَق الإطفاء والاستجابة، وكل هذه المعطيات كانت وراء عقد هذا المؤتمر تحت شعار (الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لإدارة الحرائق).

عقب ذلك ألقى المتحدث الرئيسي للمؤتمر مدير فرع الهيئة العليا للأمن الصناعي بالمنطقة الشرقية المقدم عادل العتيبي، كلمةً خلال الحفل قال فيها: إننا في الجبيل الصناعية نعيش في أكبر مدينة للصناعات البترولية البتروكيماوية والصناعية في العالم؛ مما يخلق نوعًا مختلفًا من التحديات والمخاطر التي يجب أن نتعايش معها للمحافظة على مكتسباتنا، ويزيد من حاجتنا لبناء القدرات الفاعلية للحدّ من الآثار السلبية لتلك المخاطر المختلفة.

وأضاف العتيبي، أن مفهوم إدارة الأزمات والاستجابة للكوارث، من المفاهيم الأصلية في منظومة الأمن الصناعي، وتُطبّقه جميع المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي ومنظومة أمن المرافق الحيوية في المملكة التي تعمل بتنسيقٍ عالٍ وأداء محترف.

ولفت إلى أن الموضوعات وحلقات النقاش التي يتناولها هذا المؤتمر والهادفة إلى تطوير الموارد البشرية المدربة على إدارة الأحداث ومواجهتها، وتسخير العناصر المادية وتحديثها وتطويرها وفق المعايير المعتمدة وخلق بيئة من التناغم الفاعل مع مختلف المكونات، تُمَثّل أحد الأهداف الرئيسية للهيئة العليا للأمن الصناعي، وضمن التعليمات الفنية الصادرة عنها.

تلا ذلك عرض لفيلم بهذه المناسبة يتحدث عن دور لجنة الجبيل للطوارئ (جماعة) الذين كان لهم دور بارز في نجاح ودعم هذا المؤتمر، بعدها تم تتويج الفائز بجائزة (جماعة) وهي عبارة عن جائزة سنوية لأفضل فرضية وهمية لعام ٢٠١٩م، مقدمة من لجنة الجبيل للطوارئ (جماعة)، وهي شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو).

مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق الهيئة الملكية بالجبيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انطلاق مؤتمر "ملكية الجبيل" للاستجابة لحالات الطوارئ 2020
سبق

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، بحضور محافظ الجبيل عبدالله العسكر، مساء أمس الاثنين أعمالَ مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020)، الذي تُنَظّمه الهيئة الملكية بالجبيل في مركز الملك عبدالله الحضاري بالمدينة الصناعية.

وأكد مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس سعيد الشهري، أن هذا المؤتمر يهدف إلى رفع مستوى المعرفة لدى فِرَق الاستجابة لحالات الطوارئ في مواجهة التحديات وإدارة الحرائق والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في المنطقة.

وأضاف "الشهري": من هذا المنطلق حرصت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، على تنظيم هذا المؤتمر انطلاقًا من استراتيجيتها في إدارة الحالات الطارئة والأزمات، والتي تتمحور حول تقديم خدمات السلامة والوقاية من الحرائق والاستجابة لحماية المنشآت والمرافق الحيوية.

ولفت إلى أن ما نشهده من تطور كبير وسريع في كل المجالات يتطلب استراتيجية علمية وعملية لفِرَق الإطفاء والاستجابة، وكل هذه المعطيات كانت وراء عقد هذا المؤتمر تحت شعار (الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لإدارة الحرائق).

عقب ذلك ألقى المتحدث الرئيسي للمؤتمر مدير فرع الهيئة العليا للأمن الصناعي بالمنطقة الشرقية المقدم عادل العتيبي، كلمةً خلال الحفل قال فيها: إننا في الجبيل الصناعية نعيش في أكبر مدينة للصناعات البترولية البتروكيماوية والصناعية في العالم؛ مما يخلق نوعًا مختلفًا من التحديات والمخاطر التي يجب أن نتعايش معها للمحافظة على مكتسباتنا، ويزيد من حاجتنا لبناء القدرات الفاعلية للحدّ من الآثار السلبية لتلك المخاطر المختلفة.

وأضاف العتيبي، أن مفهوم إدارة الأزمات والاستجابة للكوارث، من المفاهيم الأصلية في منظومة الأمن الصناعي، وتُطبّقه جميع المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي ومنظومة أمن المرافق الحيوية في المملكة التي تعمل بتنسيقٍ عالٍ وأداء محترف.

ولفت إلى أن الموضوعات وحلقات النقاش التي يتناولها هذا المؤتمر والهادفة إلى تطوير الموارد البشرية المدربة على إدارة الأحداث ومواجهتها، وتسخير العناصر المادية وتحديثها وتطويرها وفق المعايير المعتمدة وخلق بيئة من التناغم الفاعل مع مختلف المكونات، تُمَثّل أحد الأهداف الرئيسية للهيئة العليا للأمن الصناعي، وضمن التعليمات الفنية الصادرة عنها.

تلا ذلك عرض لفيلم بهذه المناسبة يتحدث عن دور لجنة الجبيل للطوارئ (جماعة) الذين كان لهم دور بارز في نجاح ودعم هذا المؤتمر، بعدها تم تتويج الفائز بجائزة (جماعة) وهي عبارة عن جائزة سنوية لأفضل فرضية وهمية لعام ٢٠١٩م، مقدمة من لجنة الجبيل للطوارئ (جماعة)، وهي شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو).

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
10:01 AM

انطلاق مؤتمر "ملكية الجبيل" للاستجابة لحالات الطوارئ 2020

بهدف رفع مستوى المعرفة لدى فِرَق الاستجابة في مواجهة التحديات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
0
340

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، بحضور محافظ الجبيل عبدالله العسكر، مساء أمس الاثنين أعمالَ مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق (2020)، الذي تُنَظّمه الهيئة الملكية بالجبيل في مركز الملك عبدالله الحضاري بالمدينة الصناعية.

وأكد مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس سعيد الشهري، أن هذا المؤتمر يهدف إلى رفع مستوى المعرفة لدى فِرَق الاستجابة لحالات الطوارئ في مواجهة التحديات وإدارة الحرائق والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في المنطقة.

وأضاف "الشهري": من هذا المنطلق حرصت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، على تنظيم هذا المؤتمر انطلاقًا من استراتيجيتها في إدارة الحالات الطارئة والأزمات، والتي تتمحور حول تقديم خدمات السلامة والوقاية من الحرائق والاستجابة لحماية المنشآت والمرافق الحيوية.

ولفت إلى أن ما نشهده من تطور كبير وسريع في كل المجالات يتطلب استراتيجية علمية وعملية لفِرَق الإطفاء والاستجابة، وكل هذه المعطيات كانت وراء عقد هذا المؤتمر تحت شعار (الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لإدارة الحرائق).

عقب ذلك ألقى المتحدث الرئيسي للمؤتمر مدير فرع الهيئة العليا للأمن الصناعي بالمنطقة الشرقية المقدم عادل العتيبي، كلمةً خلال الحفل قال فيها: إننا في الجبيل الصناعية نعيش في أكبر مدينة للصناعات البترولية البتروكيماوية والصناعية في العالم؛ مما يخلق نوعًا مختلفًا من التحديات والمخاطر التي يجب أن نتعايش معها للمحافظة على مكتسباتنا، ويزيد من حاجتنا لبناء القدرات الفاعلية للحدّ من الآثار السلبية لتلك المخاطر المختلفة.

وأضاف العتيبي، أن مفهوم إدارة الأزمات والاستجابة للكوارث، من المفاهيم الأصلية في منظومة الأمن الصناعي، وتُطبّقه جميع المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي ومنظومة أمن المرافق الحيوية في المملكة التي تعمل بتنسيقٍ عالٍ وأداء محترف.

ولفت إلى أن الموضوعات وحلقات النقاش التي يتناولها هذا المؤتمر والهادفة إلى تطوير الموارد البشرية المدربة على إدارة الأحداث ومواجهتها، وتسخير العناصر المادية وتحديثها وتطويرها وفق المعايير المعتمدة وخلق بيئة من التناغم الفاعل مع مختلف المكونات، تُمَثّل أحد الأهداف الرئيسية للهيئة العليا للأمن الصناعي، وضمن التعليمات الفنية الصادرة عنها.

تلا ذلك عرض لفيلم بهذه المناسبة يتحدث عن دور لجنة الجبيل للطوارئ (جماعة) الذين كان لهم دور بارز في نجاح ودعم هذا المؤتمر، بعدها تم تتويج الفائز بجائزة (جماعة) وهي عبارة عن جائزة سنوية لأفضل فرضية وهمية لعام ٢٠١٩م، مقدمة من لجنة الجبيل للطوارئ (جماعة)، وهي شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,950
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,709
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,881
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,098

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة