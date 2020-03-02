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بدعم أمني .. إزالة تعديات من محيط سد عُرضة السياحي بالطائف "صور"

أسوار وغرف صفيح وغيرها .. و"الأمانة": حيازة أراضٍ بلا مسوغ نظامي

باشرت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية الشفا الفرعية، أعمال إزالة إحداثات عشوائية أُقيمت على حرم السد بمنطقة عُرضة السياحية، وذلك ضمن جهود مكافحة التعديات على مستوى المحافظة.

وكان مراقبو الفرع قد لاحظوا أن المحدثين أقاموا تعدياتهم على أشكال مختلفة منها إقامة أسوار، وغرف من الصفيح، وبيوت شعر، وهناقر، وأشكال من حيازة الأراضي دون مسوغ نظامي يخولهم ذلك.

وتمكنت آليات الأمانة من استعادة الأراضي وإزالة التعديات بمشاركة لجنة التعديات، والهيئة العامة للسياحة، والتراث الوطني، وبدعم من قوة أمنية، حيث تم التحقق من ملكية الأرض وعدم وجود مستمسكات شرعية لدى شاغلي الأراضي.

وأوضحت أمانة الطائف في بيانٍ لها ورد "سبق"، أنها رصدت تعديات غير نظامية أخيراً، وتم التعامل الفوري معها بالإزالة وطمس معالم التعديات، في حين تكثّف الفرق الرقابية أعمالها في مراقبة الأراضي الحكومية المخصصة لمشاريع تنموية وتطويرية، وذلك لضمان سلامتها من التعديات المعيقة للفعل التطويري.

أمانة محافظة الطائف الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدعم أمني .. إزالة تعديات من محيط سد عُرضة السياحي بالطائف "صور"
سبق

باشرت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية الشفا الفرعية، أعمال إزالة إحداثات عشوائية أُقيمت على حرم السد بمنطقة عُرضة السياحية، وذلك ضمن جهود مكافحة التعديات على مستوى المحافظة.

وكان مراقبو الفرع قد لاحظوا أن المحدثين أقاموا تعدياتهم على أشكال مختلفة منها إقامة أسوار، وغرف من الصفيح، وبيوت شعر، وهناقر، وأشكال من حيازة الأراضي دون مسوغ نظامي يخولهم ذلك.

وتمكنت آليات الأمانة من استعادة الأراضي وإزالة التعديات بمشاركة لجنة التعديات، والهيئة العامة للسياحة، والتراث الوطني، وبدعم من قوة أمنية، حيث تم التحقق من ملكية الأرض وعدم وجود مستمسكات شرعية لدى شاغلي الأراضي.

وأوضحت أمانة الطائف في بيانٍ لها ورد "سبق"، أنها رصدت تعديات غير نظامية أخيراً، وتم التعامل الفوري معها بالإزالة وطمس معالم التعديات، في حين تكثّف الفرق الرقابية أعمالها في مراقبة الأراضي الحكومية المخصصة لمشاريع تنموية وتطويرية، وذلك لضمان سلامتها من التعديات المعيقة للفعل التطويري.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
09:59 AM

بدعم أمني .. إزالة تعديات من محيط سد عُرضة السياحي بالطائف "صور"

أسوار وغرف صفيح وغيرها .. و"الأمانة": حيازة أراضٍ بلا مسوغ نظامي

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فهد العتيبي - الطائف
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2,887

باشرت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية الشفا الفرعية، أعمال إزالة إحداثات عشوائية أُقيمت على حرم السد بمنطقة عُرضة السياحية، وذلك ضمن جهود مكافحة التعديات على مستوى المحافظة.

وكان مراقبو الفرع قد لاحظوا أن المحدثين أقاموا تعدياتهم على أشكال مختلفة منها إقامة أسوار، وغرف من الصفيح، وبيوت شعر، وهناقر، وأشكال من حيازة الأراضي دون مسوغ نظامي يخولهم ذلك.

وتمكنت آليات الأمانة من استعادة الأراضي وإزالة التعديات بمشاركة لجنة التعديات، والهيئة العامة للسياحة، والتراث الوطني، وبدعم من قوة أمنية، حيث تم التحقق من ملكية الأرض وعدم وجود مستمسكات شرعية لدى شاغلي الأراضي.

وأوضحت أمانة الطائف في بيانٍ لها ورد "سبق"، أنها رصدت تعديات غير نظامية أخيراً، وتم التعامل الفوري معها بالإزالة وطمس معالم التعديات، في حين تكثّف الفرق الرقابية أعمالها في مراقبة الأراضي الحكومية المخصصة لمشاريع تنموية وتطويرية، وذلك لضمان سلامتها من التعديات المعيقة للفعل التطويري.

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