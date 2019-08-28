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نائب وزير الشؤون الإسلامية يفتتح ورشة كود بناء المساجد بالرياض

يُعنى بتطوير بناء بيوت الله وتهيئتها بالشكل الأمثل بهدف خدمة المصلين

افتتح نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، نيابة عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورشةَ العمل لكود بناء المساجد، بحضور محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والأمين العام لمجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم.

وشارك في الافتتاح عددٌ من العلماء ووكلاء وزارتي الشؤون الإسلامية والبلدية، وجمع من الأكاديميين والمختصين ببناء المساجد من مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ وذلك بقاعة المحاضرات الكبرى بفندق الماريوت بالرياض.

جدير بالذكر أن الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والجهات ذات العلاقة امتدادًا لمذكرة التعاون التي تم توقيعها سابقًا بين الوزارة وجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد لاعتماد كود المساجد، وتأتي حرصًا من الوزارة على تطوير بيوت الله وتهيئتها بالشكل الأمثل؛ لتقوم بوظيفتها في خدمة روادها من المصلين انطلاقًا من رسالتها في العناية ببيوت الله، ودعمها لكل مراحل العمل في بناء المساجد؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

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نائب وزير الشؤون الإسلامية يفتتح ورشة كود بناء المساجد بالرياض
سبق

افتتح نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، نيابة عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورشةَ العمل لكود بناء المساجد، بحضور محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والأمين العام لمجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم.

وشارك في الافتتاح عددٌ من العلماء ووكلاء وزارتي الشؤون الإسلامية والبلدية، وجمع من الأكاديميين والمختصين ببناء المساجد من مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ وذلك بقاعة المحاضرات الكبرى بفندق الماريوت بالرياض.

جدير بالذكر أن الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والجهات ذات العلاقة امتدادًا لمذكرة التعاون التي تم توقيعها سابقًا بين الوزارة وجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد لاعتماد كود المساجد، وتأتي حرصًا من الوزارة على تطوير بيوت الله وتهيئتها بالشكل الأمثل؛ لتقوم بوظيفتها في خدمة روادها من المصلين انطلاقًا من رسالتها في العناية ببيوت الله، ودعمها لكل مراحل العمل في بناء المساجد؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
03:51 PM

نائب وزير الشؤون الإسلامية يفتتح ورشة كود بناء المساجد بالرياض

يُعنى بتطوير بناء بيوت الله وتهيئتها بالشكل الأمثل بهدف خدمة المصلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، نيابة عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورشةَ العمل لكود بناء المساجد، بحضور محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والأمين العام لمجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم.

وشارك في الافتتاح عددٌ من العلماء ووكلاء وزارتي الشؤون الإسلامية والبلدية، وجمع من الأكاديميين والمختصين ببناء المساجد من مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ وذلك بقاعة المحاضرات الكبرى بفندق الماريوت بالرياض.

جدير بالذكر أن الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والجهات ذات العلاقة امتدادًا لمذكرة التعاون التي تم توقيعها سابقًا بين الوزارة وجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد لاعتماد كود المساجد، وتأتي حرصًا من الوزارة على تطوير بيوت الله وتهيئتها بالشكل الأمثل؛ لتقوم بوظيفتها في خدمة روادها من المصلين انطلاقًا من رسالتها في العناية ببيوت الله، ودعمها لكل مراحل العمل في بناء المساجد؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

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