"مرور الشرقية" يغلق جسر الثقبة 48 ساعة لأعمال الصيانة

بدءًا من اليوم الاثنين.. مهيبة بسالكيه للجوء إلى الطرق البديلة

أعلنت إدارة مرور المنطقة الشرقية -بالتنسيق مع فرع وزارة النقل- أمس الأحد إغلاق جسر الثقبة بطريق الملك خالد لمدة 48 ساعة، بدءًا من اليوم الاثنين.

وأكدت عبر حساب المرور أن الإغلاق بسبب أعمال الصيانة القائمة في هذه المنطقة، مهيبة بمستخدمي الطريق للجوء إلى الطرق البديلة.