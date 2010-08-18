تركي الفيصل يكشف ملاحظة مهمة عن "طالبان" تفوت على كثير من الناس

أعلنها قبل سيطرة الحركة على أفغانستان

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلة سابقة للأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، حول حركة طالبان، وذلك بعد التطورات الأخيرة ودخول الحركة إلى العاصمة كابول.

وحسب موقع "سي إن إن"، جاءت تصريحات الأمير تركي الفيصل المتداولة في مقابلة أجراها على القناة السعودية الرسمية، في يوليو الماضي، وقال فيها: "أبغى أبدي ملاحظة عن أفغانستان تفوت على كثير من الناس، وهي ما يُقال أن الطالبان هم نتاج للفكر (الوهابي)، أحب أذكّر أن هؤلاء ينتمون إلى المدرسة الديوبندية النابعة من المذهب الحنفي في القارة الهندية".

وتابع الأمير قائلاً: "عليكم أن تطلعوا على معلومات عن هذه الفئة من الديوبندية لتعرفوا من أين يأتون الطالبان، هم ليسوا نتاجاً لتعليم الشيخ محمد بن عبدالوهاب- الله يرحمه".

وأضاف: "رأيت في كتاب لوزير خارجية بريطاني سابق، جاك سترو؛ يقول إن الطالبان نتاج للمدرسة الوهابية، فيدلك على مستوى عدم المعرفة على أعلى المستويات في المراكز الدولية عمّن هم الطالبان ومن أين أتوا؟".

ولفت رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق في المقابلة ذاتها، إلى أن هناك "فئات كبيرة من الشعب الأفغاني لا تؤيد طالبان، وهذا أمر سيبقى تحت النظر، أعتقد قبل أن نستنتج منه شيء آخر".