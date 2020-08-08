ضبط 285 مخالفة في حملة على الشاحنات والمعدات بالرياض
شملت 555 شاحنة وتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين
نفذت أمانة منطقة الرياض بتوجيه من أمير المنطقة، وبمشاركة الهيئة العامة للنقل والجهات الأمنية، حملة لضبط مخالفات الشاحنات والمعدات في مواقع متفرقة داخل المدينة، شملت حتى الآن 555 شاحنة.
وقالت الأمانة: تم رصد 285 مخالفة، وتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وشددت على أن الحملات مازالت مستمرة.
أمانة الرياض
ضبط 285 مخالفة في حملة على الشاحنات والمعدات بالرياض
ذياب الشمري
سبق
2020-08-08
نفذت أمانة منطقة الرياض بتوجيه من أمير المنطقة، وبمشاركة الهيئة العامة للنقل والجهات الأمنية، حملة لضبط مخالفات الشاحنات والمعدات في مواقع متفرقة داخل المدينة، شملت حتى الآن 555 شاحنة.
وقالت الأمانة: تم رصد 285 مخالفة، وتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وشددت على أن الحملات مازالت مستمرة.
08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
10:20 PM
ضبط 285 مخالفة في حملة على الشاحنات والمعدات بالرياض
شملت 555 شاحنة وتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين
نفذت أمانة منطقة الرياض بتوجيه من أمير المنطقة، وبمشاركة الهيئة العامة للنقل والجهات الأمنية، حملة لضبط مخالفات الشاحنات والمعدات في مواقع متفرقة داخل المدينة، شملت حتى الآن 555 شاحنة.
وقالت الأمانة: تم رصد 285 مخالفة، وتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وشددت على أن الحملات مازالت مستمرة.