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أمانة جدة تغلق منشأتين وترصد 16 مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 2.819 جولة رقابية لمتابعة تطبيق التدابير الوقائية

نفّذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية أمس، 2.819 جولة رقابية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 16 مخالفة، وإغلاق منشأتين مخالفتين، وتنوعت تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا" وغيرها من مخالفات الوقائية.

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وثمنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تغلق منشأتين وترصد 16 مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية أمس، 2.819 جولة رقابية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 16 مخالفة، وإغلاق منشأتين مخالفتين، وتنوعت تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا" وغيرها من مخالفات الوقائية.

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وثمنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
02:02 PM

أمانة جدة تغلق منشأتين وترصد 16 مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 2.819 جولة رقابية لمتابعة تطبيق التدابير الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية أمس، 2.819 جولة رقابية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 16 مخالفة، وإغلاق منشأتين مخالفتين، وتنوعت تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا" وغيرها من مخالفات الوقائية.

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وثمنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.

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