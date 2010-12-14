جمعية "لزم" تطلق مبادرة "أريب" لتأهيل القيادات الشابة للتطوع الاحترافي

"موضي بنت سلطان": تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي وفي عصر التمكين والدعم

انطلقت النسخة الأولى من مبادرة تأهيل قيادات العمل التطوعي لمنظمات القطاع غير الربحي، بمشاركة عددٍ من المتطوعين والمتطوعات ومنسوبي القطاع غير الربحي، ويشارك في مبادرة أريب غرفة الرياض وجمعية إدارة المشاريع التنموية وفريق فزعة، برعاية عددٍ من شركات القطاع الخاص.

وتهدف المبادرة إلى تأهيل القيادات الشابة للتطوع الاحترافي في منظمات القطاع غير الربحي بالفرص الخاصة بإدارة المشاريع التنموية، حيث تشهد المبادرة مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية التي تعزز من مهارات المشاركين لإدارة المشاريع.

وأوضحت الأميرة موضي بنت سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية لزم للعمل التطوعي في كلمتها الافتتاحية أن الجمعية تعمل من خلال حزمة من المبادرات التي تسعى لبناء منظومة تطوعية متكاملة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن جمعية لزم لتطوير العمل التطوعي منظمة وسيطة قدم خدماتها في المقام الأول للجمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي وبعض منظمات القطاع الحكومي.

وقالت إن الفعالية التي تزامنت مع اليوم العالمي للتطوع جاءت في وقت تسخر المملكة العربية السعودية كل الجهود والإمكانات لتمكين العمل التطوعي كأحد مقومات التنمية المستدامة، وهذا ما جعل القيادة حفظها الله حريصة على استهداف المتطوعين ضمن رؤية المملكة 2030م.

وزادت بأن جمعية لزم لتطوير العمل التطوعي تمد كل جسور التعاون بين الجهات المماثلة لتحقيق استراتيجية العمل التطوعي المستدامة، فيما تستمر مبادرة أريب لتأهيل قيادات العمل التطوعي في منظمات القطاع غير الربحي لمدة شهر ابتداءً من يوم الأحد.

وتشتمل المبادرة على مجموعة متنوعة من ورش العمل والدورات التدريبية بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمؤسسات والجمعيات الخيرية، وتختتم المبادرة أعمالها من خلال تقديم 5400 ساعة تطوعية بقيمة اقتصادية تتجاوز ٣٧٨,٠٠٠ ريال.

وتسعى جمعية لزم لتطوير التطوعي للمساهمة في تمكين منظومة التطوع في منظمات القطاع غير الربحي من خلال مجموعة مبادرات متنوعة تخدم تطوير العمل التطوعي وتمكين الجهود التطوعية للمساهمة في تطوير القدرات البشرية للجمعيات والمؤسسات الخيرية.